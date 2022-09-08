США схвалили виділення Україні додаткових озброєнь на 675 мільйонів доларів - Reuters

США схвалили виділення Україні озброєнь на 675 млн доларів / Колаж фото Reuters, Вікіпедія

США передадуть Україні додаткову зброю на 675 млн доларів. Таке рішення затвердив президент США Джо Байден. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі лідерів оборони, повідомляє Reuters.

Остін виступив на авіабазі Рамштайн в Німеччині, де зібралися представники понад 40 країн. Більшість з цих країн є членами НАТО і ЄС.

Він зазначив, що на зборах обговорюватимуть питання підготовки українських військових і поліпшення своїх власних оборонно-промислових баз в довгостроковій перспективі.

Відомо, що у новий пакет увійдуть:

гаубиці зі 105-мм калібром;

артилерійські снаряди;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети;

автомобілі Humvee;

броньовані машини швидкої допомоги;

протитанкові системи;

стрілецька зброя та інша допомога.

Раніше повідомлялося, що в новий пакет військової допомоги будуть включені додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS.

Військова допомога Україні від США

19 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів.

20 серпня Вашингтон офіційно оголосив про новий пакет допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins та інше.

24 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Він передбачає передачу нашій країні 6 ракетних комплексів, безпілотників і 300 тисяч снарядів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом і висловив вдячність главі Білого дому Джо Байдену за протиповітряну оборону, яка захистить від ракетного терору Росії.

27 серпня повідомлялося, що Міністерство оборони США закупить для України зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Пентагон уклав угоду на 182 мільйони доларів з компанією Raytheon.

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