США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні на зустрічі у форматі Рамштайн

Ллойд Остін 8 вересня оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні / Фото Reuters

На п'ятій зустрічі у форматі Рамштайн у четвер, 8 вересня, глава Пентагону Ллойд Остін оголосить про черговий пакет військової допомоги Україні. Про це заявив заступник Міністра оборони США Колін Каль.

У новому пакеті військової допомоги будуть зокрема додаткові боєприпаси для ракетних систем залпового вогню HIMARS, передає C-SPAN.

"Абсолютно точно буде більше боєприпасів GMLRS... Це дійсно те, що потрібно українцям", - сказав він.

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Зазначимо, зустріч у форматі Рамштайн являє собою конференцію міжнародних союзників України на чолі з США. Перша така зустріч була організована 26 квітня 2022 року на авіабазі Рамштайн в Німеччині.

Формат об'єднує понад 40 країн, більшість з яких є членами НАТО та ЄС. Зустрічі проводяться з метою координації військової допомоги Україні для відбиття російської агресії.

На першій зустрічі крім країн НАТО і ЄС були присутні представники Ізраїлю та Катару, хоча і не значилися в офіційному списку учасників. Серед інших були представники Японії, Кенії, Тунісу, Австралії, Йорданії, Ліберії, Марокко, Нової Зеландії та Південної Кореї.

Військова допомога Україні від США

19 серпня стало відомо, що адміністрація президента США Джо Байдена готує додаткову військову допомогу Україні на суму близько 800 млн доларів.

20 серпня Вашингтон офіційно оголосив про новий пакет допомоги для України. До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, БПЛА ScanEagle, високошвидкісні протирадіолокаційні ракети HARM, Javelins та інше.

24 серпня президент США Джо Байден затвердив надання Україні найбільшого пакету військової допомоги на 3 млрд доларів. Він передбачає передачу нашій країні 6 ракетних комплексів, безпілотників і 300 тисяч снарядів.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером США Джо Байденом і висловив вдячність главі Білого дому Джо Байдену за протиповітряну оборону, яка захистить від ракетного терору Росії.

27 серпня повідомлялося, що Міністерство оборони США закупить для України зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Пентагон уклав угоду на 182 мільйони доларів з компанією Raytheon.

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