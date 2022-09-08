Берлусконі разом з Меркель хоче стати посередником у переговорах з РФ щодо війни в Україні

Сільвіо Берлусконі хоче стати перемовником між Києвом і Москвою / Фото УНІАН

Колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі заявив, що готовий разом з колишнім федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель стати посередником у переговорах з господарем Кремля Володимиром Путіним.

Італійський експрем'єр розповів, що спробував би переконати Путіна покласти край війні з Україною. При цьому Берлусконі вважає, що в цьому йому потрібна була б допомога Меркель, пише видання Corriere Della Sera.

"З Меркель я хотів би спробувати переконати і бути посередником, щоб покласти край конфлікту між Україною та Росією", – сказав Берлусконі.

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Крім того, Берлусконі заявив, що європейські санкції ніяк не впливають на Москву і на економічний стан країни-агресорки.

"На даний момент я не бачу жодних економічних втрат для Путіна. Мені здається, він цілком здатний протистояти санкціям", - видав політик.

Як повідомляв Главред, у травні колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, якого називають другом Путіна, заявив, що Європа повинна "змусити" Україну прийняти вимоги Кремля, щоб припинити війну.

На початку квітня на з'їзді своєї партії Forza Italia Сільвіо Берлусконі заявив, що "розчарований і засмучений поведінкою Володимира Путіна". Італійський політик також зазначив, що познайомився з Путіним двадцять років тому і той завжди здавався йому "людиною здорового глузду, людиною демократії, людиною миру".

"Сьогодні ми зіткнулися з безпрецедентною агресією Росії проти такої нейтральної країни, як Україна, яка мужньо і рішуче бореться за свою свободу. Агресія, яка замість того, щоби привести Росію в Європу, привела її в обійми Китаю", — заявив тоді Берлусконі.

Зазначимо, в червні 2015 року Путін приймав Берлусконі в Росії. Після цього політик заявив, що президент РФ пропонував йому російське громадянство і посаду міністра економіки.

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