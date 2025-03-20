Можуть взяти під контроль: в США зробили неочікувану заяву про українські АЕС

Головне із заяви міністра енергетики США:
- США можуть взяти під контроль українську атомну енергетику
- Це не обов’язково потребує фізичної присутності американських фахівців
США можуть взяти під своє управління українські АЕС, щоб сприяти завершенню війни. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі телеканалу Fox News.
Зокрема, відповідаючи на запитання про контроль над українською атомною енергетикою, Райт сказав, що це можуть зробити США.
"Немає проблем, ми можемо це зробити", - йдеться в заяві.
За його словами, це не обов’язково потребує фізичної присутності американських фахівців на території України, але питання зовнішньої політики залишається у компетенції президента Дональда Трампа та держсекретаря Марко Рубіо.
"Я знаю, що вони працюють не покладаючи рук", – додав він.
Війна в Україні - останні новини
Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що що Україна не може завершити війну з Росією за контактною лінією, адже в деяких місцях вона розділяє населені пункти.
Державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України. За його словами, ніхто не каже, що закінчити російсько-українську війну буде легко.
Водночас, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-агресор Росія значно поступається США і КНР як у ресурсах, так і в політичному, а також у репутаційному впливі, тому Кремль постійно конфліктує з Вашингтоном, щоб зберігати ілюзію рівноправного гравця.
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Що таке Fox News?
Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.
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