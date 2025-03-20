Можуть взяти під контроль: в США зробили неочікувану заяву про українські АЕС

Такий крок нібито повинен сприяти завершенню війни.

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Контроль над українськими АЕС / колаж: Главред, фото: Офіс президента, Вікіпедія

Головне із заяви міністра енергетики США:

США можуть взяти під контроль українську атомну енергетику

Це не обов’язково потребує фізичної присутності американських фахівців

США можуть взяти під своє управління українські АЕС, щоб сприяти завершенню війни. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт в ефірі телеканалу Fox News.

Зокрема, відповідаючи на запитання про контроль над українською атомною енергетикою, Райт сказав, що це можуть зробити США.

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"Немає проблем, ми можемо це зробити", - йдеться в заяві.

За його словами, це не обов’язково потребує фізичної присутності американських фахівців на території України, але питання зовнішньої політики залишається у компетенції президента Дональда Трампа та держсекретаря Марко Рубіо.

"Я знаю, що вони працюють не покладаючи рук", – додав він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини

Нагадаємо, як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський заявив, що що Україна не може завершити війну з Росією за контактною лінією, адже в деяких місцях вона розділяє населені пункти.

Державний секретар США Марко Рубіо завив, що існує план "А" і план "Б" щодо завершення війни Росії проти України. За його словами, ніхто не каже, що закінчити російсько-українську війну буде легко.

Водночас, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що країна-агресор Росія значно поступається США і КНР як у ресурсах, так і в політичному, а також у репутаційному впливі, тому Кремль постійно конфліктує з Вашингтоном, щоб зберігати ілюзію рівноправного гравця.

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Що таке Fox News? Fox News Channel — американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США.

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