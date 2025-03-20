'Дуже скоро': Трамп сказав, коли підпише угоду про рідкоземельні метали

Коротко:
- Угода щодо рідкоземельних металів становлять величезну цінність
- Трамп демонструє оптимізм щодо закінчення війни
У четвер, 20 березня, президент США Дональд Трамп заявив, що "дуже скоро" підпише угоду з Україною про рідкоземельні мінерали. Про це пише CNN.
Трамп підкреслив, що у США "все дуже добре" у відносинах як з Україною, так і з Росією.
"Одне з того, що ми робимо, це підписання найближчим часом угоди з Україною щодо рідкоземельних металів, які становлять величезну цінність", - сказав Трамп.
Демонструючи оптимізм щодо закінчення війни, Трамп послався на нещодавні телефонні розмови з президентом РФ Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським.
"Я вірю, що ми це зробимо. Подивимося, що буде", - сказав він про мирну угоду.
Днем раніше прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що Білий дім "вийшов за рамки економічної угоди щодо мінералів", зазначає CNN. Вона сказала, що ситуація вже перебуває "у стані миру", у стані часткового припинення вогню і рухається до повного припинення вогню і довгострокового миру.
Пізніше, коли її запитали, що означає вихід за рамки, Лівітт відповіла, що угода щодо мінералів була "першим набором рамок", а тепер США зосереджені на довгостроковій мирній угоді.
Переговори Трампа із Зеленським - останні новини
Нагадаємо, 19 березня Трамп провів перші переговори із Зеленським після скандалу в Білому домі. Трамп заявив про "хорошу розмову" з президентом України Володимиром Зеленським і зазначив, що деталі переговорів будуть розкриті найближчим часом.
Пізніше у ЗМІ дізналися деталі розмови Зеленського з Трампом. Зеленський і Трамп обговорили часткове припинення вогню і удари по енергетичній інфраструктурі.
Після цього в Білому домі розповіли про "фантастичну розмову" Трампа із Зеленським. Володимир Зеленський подякував Дональду Трампу за продуктивний початок роботи української та американської команд.
Читайте також:
- Путін захищає енергетичну інфраструктуру: які умови можуть висунути Україні
- Можуть взяти під контроль: у США зробили несподівану заяву про українські АЕС
- "РФ - дуже цінна земля": Трамп зробив гучну заяву про співпрацю з Росією
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред