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"Переговори закриті": Стефанішина зробила заяву про угоду щодо мінералів з США

Руслана Заклінська
14 березня 2025, 18:22
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Україна та США узгодили текст угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів, зявила Ольга Стефанішина.
'Переговори закриті': Стефанішина зробила заяву про угоду щодо мінералів з США
Переговори по угоді щодо мінералів закриті / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, Міністерство юстиції України

Головне із заяви Стефанішиної:

  • Україна та США узгодили всі деталі угоди про корисні копалини
  • Київ готовий підписати угоду у будь-який момент
  • США поки не визначилися з конкретною датою

Україна завершила переговори з США щодо угоди про співпрацю у сфері мінеральних ресурсів. Київ готовий підписати документ у будь-який момент. Про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, міністерка юстиції Ольга Стефанішина, пише Інтерфакс-Україна.

За її словами, текст угоди повністю узгоджений й жодні зміни більше не вносяться. Водночас американська сторона ще не визначилася з конкретною датою та умовами підписання.

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"Угода готова, по тексту не ведуться зміни. Переговори закриті. Американська сторона не визначилась з тим, коли, в яких умовах вони хочуть її підписати на даному етапі. Україна готова до підписання будь-коли", - зазначила вона.

'Переговори закриті': Стефанішина зробила заяву про угоду щодо мінералів з США
Угода між Україною і США / Інфографіка: Главред

Угода про корисні копалини - новини України

Як повідомляв Главред, конгресмен-республіканець Браян Фіцпатрік заявив, що угода між Україною та США щодо мінеральних ресурсів буде підписана найближчим часом. Він назвав переговори з очільником ОПУ Андрієм Єрмаком успішними та наголосив, що це стане основою для довгострокового економічного партнерства.

Також президент США Дональд Трамп вважає, що однієї лише угоди про видобуток корисних копалин між Вашингтоном і Києвом недостатньо для відновлення військової допомоги Україні, повідомляє NBC News. За даними джерел, Трамп вимагає зміни позиції Володимира Зеленського щодо мирних переговорів, включно з поступками територіями на користь Росії.

Крім цього, політичний експерт Тарас Загородній зазначив, що угода є успіхом української дипломатії, а сам договір – "рамковим" і не зобов’язує Україну до негайних дій. За його прогнозом, документ все ж буде підписаний, адже для цього не потрібна присутність Володимира Зеленського.

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Хто така Ольга Стефанішина

Ольга Віталіївна Стефанішина — українська юристка. Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України (з 4 червня 2020 року). Є членом міжнародних комісій:

  • комісія зі співробітництва між Урядом України та Урядом Словаччини;
  • українсько-німецька група рівня з економічного співробітництва.

Отримала орден "За заслуги" III ст. (21 грудня 2023) — за вагомий особистий внесок у розвиток міждержавного співробітництва, плідну дипломатичну діяльність та високий професіоналізм, пише Вікіпедія.

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