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США мають перейти до плану "Б": Маломуж розповів, як зупинити війну в Україні

Анна Косик
21 березня 2025, 20:55
109
Після того, як Росія покаже свою неготовність до миру світовим лідерам доведеться змінити план дій.
США мають перейти до плану 'Б': Маломуж розповів, як зупинити війну в Україні
Рано чи пізно Трамп побачить нещирість Кремля / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Що сказав Маломуж:

  • Велика миротворча місія не зможе виконати свою функцію в Україні
  • Путін намагатиметься ввести в оману Трампа
  • Якщо РФ не погодиться на мир, світ має перейти до нового плану

Протягом останніх тижнів у світі активно обговорюється питання припинення вогню в Україні та надання Україні гарантій безпеки, якщо угода між Києвом та Москвою таки буде укладена.

Однак наразі лише відбуваються розмови про розміщення миротворчого контингенту, що не дорівнює реальним гарантіям безпеки для України. Про це 24 каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

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США мають перейти до плану 'Б': Маломуж розповів, як зупинити війну в Україні
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

Він переконаний, що кремлівський диктатор Володимир Путін ніколи не буде йти за сценарієм миру, в чому незабаром зможе переконатися президент США Дональд Трамп.

Маломуж зазначає, що очільник країни-агресорки Росії націлений на продовження окупації територій України, тому буде брехати США про нібито бажання встановити перемир'я.

"Після всіх переговорів, коли Росія розкриє всі свої агресивні наміри та нещирість щодо готовності до перемир'я, треба чітко відпрацювати програму дій. США, Велика Британія та Європа у випадку непогодження Росії на мир, має перейти до плану "Б", - сказав він.

В межах цього плану США та союзники можуть оголосити про передачу додаткового озброєння Україні у найближчі тижні, почати тиснути на Путіна та його оточення, що спричинить дестабілізацію в РФ, а також забезпечити суттєвий обвал цін на нафту та газ. Четвертим етапом буде формування нової моделі світопорядку під егідою потужних країн, які розумітимуть, що Росія ініціює глобальну і ядерну війну.

"Путін реагує тільки на такі конкретні дії силового, оперативного, економічного характеру. Сукупність цих дій дасть перспективу для припинення війни, відтворення суверенітету України", - підсумував Маломуж.

Мирна угода з Росією - що відомо

Нещодавно, як писав Главред, президент України Володимир Зеленський прокоментував імовірність прямих переговорів із представниками країни-агресора РФ. Як наголосив він під час Zoom-брифінгу для журналістів, можливі переговори з росіянами є "прагматичним питанням".

Раніше також речниця Держдепартаменту США Теммі Брюс заявила, що після трьох років війни нарешті Україна та Росія "перебувають лише на відстані кроку від повного припинення вогню".

Згодом стало відомо, що у понеділок, 24 березня, американські чиновники планують провести окремі зустрічі з представниками України та Росії в Саудівській Аравії, прагнучи ініціювати непрямі переговори між сторонами.

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Хто такий Микола Маломуж

Микола Григорович Маломуж (23 вересня 1955, Звенигородський район, Черкаська область) – український державний діяч, голова Служби зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки, генерал армії України. Голова Всеукраїнської Координаційної ради офіцерів та військовослужбовців, пише Вікіпедія.

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