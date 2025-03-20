В США анонсували 'непрямі переговори' між Україною та Росією: перші деталі

США намагатимуться повести непрямі переговори між Україною та Росією, що спецпредставник Трампа назвав "човниковою дипломатією".

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В США анонсували непрямі переговори між Україною та Росією / Колаж Главред, фото: Офіс президента України

Про що сказав Келлог:

24 березня відбудуться непрямі переговори між Україною та Росією

Мета США за один день визначити позиції сторін щодо припинення вогню

У понеділок, 24 березня, американські чиновники планують провести окремі зустрічі з представниками України та Росії в Саудівській Аравії, прагнучи ініціювати непрямі переговори між сторонами. Про це в інтерв’ю журналісту Гленну Беку повідомив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

"Цього тижня ми відправляємо так звані технічні групи на так звані непрямі переговори в Саудівській Аравії, коли обидві сторони приходять, але перебувають у різних кімнатах", - зазначив Келлог. відео дня

За його словами, Вашингтон має намір за один день визначити позиції обох країн щодо припинення вогню. Келлог назвав цей процес своєрідною "човниковою дипломатією" в Ер-Ріяді та зазначив, що спроба досягти всеосяжного припинення вогню може стати першим кроком до завершення війни.

Що відомо про спецпредставників Трампа для завершення війни в Україні / Інфографіка: Главред

Переговори в Саудівській Аравії та припинення вогню - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у понеділок, 24 березня, у Саудівській Аравії представники США проведуть окремі зустрічі з делегаціями України та Росії. Українські посадовці спілкуватимуться з американськими представниками окремо від росіян. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, наразі можна говорити лише про часткове припинення вогню. Україна прагне зупинити бойові дії та завершити війну.

Зеленський також поділився подробицями переговорів із США щодо припинення атак на енергетичну інфраструктуру. Він зазначив, що українська сторона спочатку пропонувала розпочати з припинення вогню в повітрі та на морі.

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Хто такий Кіт Келлог? Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці. У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна). Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія. 3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії. У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

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