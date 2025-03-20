Зеленський відверто висловився щодо прямих переговорів із представниками РФ

Зустріч із представниками РФ можлива, підкреслив глава держави.

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Володимир Зеленський оцінив імовірність переговорів із РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОПУ

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Зеленський прокоментував імовірність прямих переговорів із РФ

Зустріч із представниками РФ можлива, вважає президент

Президент України Володимир Зеленський прокоментував імовірність прямих переговорів із представниками країни-агресора РФ.

Як наголосив він під час Zoom-брифінгу для журналістів, можливі переговори з росіянами є "прагматичним питанням".

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Глава держави наголосив, що зустріч із представниками РФ можлива, якщо буде напрацьовано варіанти, які можуть наблизити закінчення війни.

"Знаєте, це не велика проблема, був би результат. Я вважаю, що якщо сторони напрацюють технічні рішення, якщо буде політична воля, перш за все, з боку росіян, тому що вони не хочуть закінчувати війну, не існує проблеми зустрічі", - підкреслив він.

Водночас президент упевнений у тому, що подібна зустріч має нести в собі прагматичний сенс.

"Якщо є напрацьовані варіанти, які можуть нас наблизити до закінчення війни, будемо рухатися і тільки вперед, без будь-яких пауз, без будь-яких сентиментів. Так, абсолютно впевнено", - додав Зеленський.

Раніше Зеленський попередив про небезпечний сценарій закінчення війни. Володимир Зеленський розповів про свої переговори з американським лідером Дональдом Трампом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом попросив надати додаткові системи протиповітряної оборони для захисту цивільного населення.

Як повідомляв Главред, у Зеленського висловилися про ймовірний сценарій завершення війни. Кремль створює нестабільність у різних регіонах, підкреслив Михайло Подоляк.

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