Малюк залишається в СБУ і обіцяє нову 'палаючу бавовну' в РФ

Генерал-лейтенант запевнив, що продовжить працювати в СБУ на благо України.

https://glavred.net/ukraine/malyuk-ostaetsya-v-sbu-i-obeshchaet-novuyu-pylayushchuyu-bavovnu-dlya-rf-10732007.html Посилання скопійоване

Малюк іде з посади голови СБУ, але готує нові сюрпризи ворогу / Колаж: Главред, фото: СБУ, Офіс президента України

Ключові тези Малюка:

Малюк залишає посаду голови СБУ, але залишається в системі Служби

Під його керівництвом СБУ провела унікальні спецоперації

Морські дрони Sea Baby стали справжнім жахом для російського флоту

Генерал-лейтенант Василь Малюк залишає посаду керівника Служби безпеки України. Проте він продовжуватиме роботу в системі Служби. Про це Василь Малюк написав у своїй колонці на сайті "24 каналу".

Малюк нагадав, що за час його керівництва СБУ реалізувала унікальні спецоперації, які змінили хід війни та змусили світ аплодувати українським спецслужбам. Він підкреслив, що завдяки діяльності Служби безпеки слово "бавовна" набуло нового сенсу.

відео дня

"І я наголошую: вона палала, палає і буде палати, допоки росіяни не зупинять війну проти України. Ми проводили унікальні спецоперації, яким аплодував весь світ. Втілювали у реальність те, що раніше здавалося фантастикою. Робили неможливе можливим. Переламували хід війни. А нашим оперативним задумам заздрили навіть голлівудські сценаристи", - наголосив Малюк.

Найгучнішою генерал-лейтенан назвав операцію "Павутина", яка завдала удару по стратегічній авіації Росії, а також три атаки на Кримський міст. Малюк зазначив, що нещодавно підводний дрон Sub Sea Baby успішно уразив російську субмарину безпосередньо у бухті Новоросійська.

"Морські дрони СБУ - Sea Baby - стали справжнім жахом для російського флоту. Наші морські дрони вивели з ладу 11 російських кораблів. Зрештою, флот Росії втік з Севастополя і змушений переховуватися в інших портах. Росія втратила домінування у Чорному морі", - додав він.

Малюк запевнив, що його відставка з посади голови не означає завершення служби.

"Я йду з посади, але не з СБУ. Залишаюсь в системі Служби й працюватиму на благо народу та держави. Докладатиму усіх зусиль, аби Україна була сильною та незалежною, а українці - нарешті здобули справедливий мир", - заявив ексглава СБУ.

Відставка Василя Малюка - що відомо

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив 5 січня, що Василь Малюк залишає посаду голови Служби безпеки України. Глава держави подякував Малюку за роботу та доручив йому зосередитися на розвитку українських асиметричних операцій проти Росії.

Верховна Рада 13 січня звільнила Дениса Шмигаля з посади Міністра оборони (265 "за"), Михайла Федорова з посади Міністра цифрової трансформації (270 "за") та Василя Малюка з посади голови СБУ (235 "за").

Як повідомляв Главред, водночас 13 січня Верховна Рада не змогла призначити Дениса Шмигаля віцепрем’єром та міністром енергетики. Також не пройшло голосування за Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Що стоїть за новими призначеннями Зеленського - думка експерта

Голова Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан в інтерв'ю Главреду припустив, що ризначення Кирила Буданова головою Офісу президента свідчить про те, що Україна не має ілюзій щодо переговорів із Росією. За словами експерта Сергія Кузана, будь-який діалог тепер розглядатиметься через призму розвідки та гібридної війни, адже Росія поєднує мирну риторику з ударами по українських містах.

"Це призначення показує, що ми чітко розуміємо стратегію Росії і маємо свою відповідь", - наголосив він.

Читайте також:

Про персону: Василь Малюк Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, ексголова Служби безпеки України. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред