Шмигаля, Федорова і Малюка у відставку: Рада підтримала низку рішень

Депутати підтримали відставки двох міністрів і очільника СБУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, СБУ, t.me/Denys_Smyhal

Що повідомив Железняк:

Шмигаля звільнено з посади Міністра оборони України

Відставку Федорова підтримали більшість нардепів

Василь Малюк більше не очілює СБУ

Під час пленарного засідання Верховної Ради України 13 січня народні депутати підтримали рішення щодо звільнення Дениса Шмигаля з посади Міністра оборони.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Підтримали звільнення ексміністра оборони 265 нардепів. "Проти" проголосували по одному депутату від партій "Слуга народу" та "Європейска солідарність", а також 6 нардепів від "Голосу".

Результати голосування за звільнення Шмигаля / фото: t.me/yzheleznyak

Парламент також підтримав відставку Михайла Федорова з посади Міністра цифрової трансформації. "За" таке рішення 270 депутатів. Не підтримали звільнення Федорова лише двоє депутатів від партії "Голос".

Результати голосування за звільнення Федорова / фото: t.me/yzheleznyak

Крім цього 235 народних депутатів проголосували за звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Проти цього рішення були депутати з п'яти партій: 3 зі "Слуги народу", 21 з "Європейської Солідарності", 3 з "Батьківщини", 16 з "Голосу" та 1 з "Партії "За майбутнє".

Результати голосування за звільнення Малюка / фото: t.me/yzheleznyak

На які посади можуть призначити Шмигаля і Федорова

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю очолити Міністерство енергетики та стати першим віцепремʼєр-міністром.

Натомість Михайло Федоров отримав від президента пропозицію очолити Міністерство оборони України.

Чим буде займатися Василь Малюк

Глава України раніше повідомляв, що Василь Малюк має зосередитися на бойовій роботі, адже асиметричних операцій проти окупанта й російської держави має бути більше, як і наших сильних результатів у знищенні ворога.

"Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є", - наголошував Зеленський.

Що стоїть за новими призначеннями Зеленського - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, Зеленський не просто так запропонував нові посади низці чиновників. Зокрема призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента є чітким сигналом, що в України нема ілюзій щодо переговорів із ворогом. Тепер процес діалогу буде розглядатися виключно крізь призму розвідки та гібридної війни.

Росія використовує переговори не для миру, а як елемент тиску - частину гібридної війни. Тож це призначення показує, що ми чітко розуміємо стратегію Росії і маємо свою відповідь.

Кадрові рішення Зеленського - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський підписав низку кадрових указів, якими затвердив нових голів обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Чернівецькій областях.

Крім цього з посади голови Волинської ОДА звільнили Івана Рудницького, який очолював область із листопада 2024 року. Надалі він працюватиме у Службі безпеки України — його призначили заступником голови СБУ, обов’язки якого нині тимчасово виконує Євген Хмара.

Напередодні стало відомо, що Володимир Зеленський запропонував колишньому очільнику Головного управління розвідки МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента України.

