Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Шмигаля, Федорова і Малюка у відставку: Рада підтримала низку рішень

Анна Косик
13 січня 2026, 13:41оновлено 13 січня, 14:43
40
Тепер колишніх міністрів можуть призначити на нові посади.
Шмигаля, Федорова і Малюка у відставку: Рада підтримала низку рішень
Депутати підтримали відставки двох міністрів і очільника СБУ / Колаж: Главред, фото: УНІАН, СБУ, t.me/Denys_Smyhal

Що повідомив Железняк:

  • Шмигаля звільнено з посади Міністра оборони України
  • Відставку Федорова підтримали більшість нардепів
  • Василь Малюк більше не очілює СБУ

Під час пленарного засідання Верховної Ради України 13 січня народні депутати підтримали рішення щодо звільнення Дениса Шмигаля з посади Міністра оборони.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у Telegram. Підтримали звільнення ексміністра оборони 265 нардепів. "Проти" проголосували по одному депутату від партій "Слуга народу" та "Європейска солідарність", а також 6 нардепів від "Голосу".

відео дня
Шмигаля, Федорова і Малюка у відставку: Рада підтримала низку рішень
Результати голосування за звільнення Шмигаля / фото: t.me/yzheleznyak

Парламент також підтримав відставку Михайла Федорова з посади Міністра цифрової трансформації. "За" таке рішення 270 депутатів. Не підтримали звільнення Федорова лише двоє депутатів від партії "Голос".

Шмигаля, Федорова і Малюка у відставку: Рада підтримала низку рішень
Результати голосування за звільнення Федорова / фото: t.me/yzheleznyak

Крім цього 235 народних депутатів проголосували за звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України. Проти цього рішення були депутати з п'яти партій: 3 зі "Слуги народу", 21 з "Європейської Солідарності", 3 з "Батьківщини", 16 з "Голосу" та 1 з "Партії "За майбутнє".

Результаты голосования за увольнение Малюка
Результати голосування за звільнення Малюка / фото: t.me/yzheleznyak

На які посади можуть призначити Шмигаля і Федорова

Напередодні стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запропонував Денису Шмигалю очолити Міністерство енергетики та стати першим віцепремʼєр-міністром.

Натомість Михайло Федоров отримав від президента пропозицію очолити Міністерство оборони України.

Чим буде займатися Василь Малюк

Глава України раніше повідомляв, що Василь Малюк має зосередитися на бойовій роботі, адже асиметричних операцій проти окупанта й російської держави має бути більше, як і наших сильних результатів у знищенні ворога.

"Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є", - наголошував Зеленський.

Що стоїть за новими призначеннями Зеленського - думка експерта

Главред писав, що за словами голови Українського центру безпеки та співробітництва Сергія Кузана, Зеленський не просто так запропонував нові посади низці чиновників. Зокрема призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента є чітким сигналом, що в України нема ілюзій щодо переговорів із ворогом. Тепер процес діалогу буде розглядатися виключно крізь призму розвідки та гібридної війни.

Росія використовує переговори не для миру, а як елемент тиску - частину гібридної війни. Тож це призначення показує, що ми чітко розуміємо стратегію Росії і маємо свою відповідь.

Кадрові рішення Зеленського - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що президент Володимир Зеленський підписав низку кадрових указів, якими затвердив нових голів обласних державних адміністрацій у Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській та Чернівецькій областях.

Крім цього з посади голови Волинської ОДА звільнили Івана Рудницького, який очолював область із листопада 2024 року. Надалі він працюватиме у Службі безпеки України — його призначили заступником голови СБУ, обов’язки якого нині тимчасово виконує Євген Хмара.

Напередодні стало відомо, що Володимир Зеленський запропонував колишньому очільнику Головного управління розвідки МО Кирилу Буданову очолити Офіс Президента України.

Інші новини:

Про персону: Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

СБУ Верховна Рада міністр обороны Міністерство оборони новини України Михайло Федоров Денис Шмигаль Міністерство цифрової трансформації Василь Малюк
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Транспорт стоїть, сотні будинків без тепла: у Києві критичний дефіцит електроенергії

Транспорт стоїть, сотні будинків без тепла: у Києві критичний дефіцит електроенергії

14:09Енергетика
Під загрозою була Одеса і не тільки: Сирський розкрив таємні плани РФ

Під загрозою була Одеса і не тільки: Сирський розкрив таємні плани РФ

13:44Фронт
Шмигаля, Федорова і Малюка у відставку: Рада підтримала низку рішень

Шмигаля, Федорова і Малюка у відставку: Рада підтримала низку рішень

13:41Україна
Реклама

Популярне

Більше
В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

В НАТО вперше відреагували на удар "Орєшніком" по Львову - що сказали

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

"У нього інший коханий": Melovina запідозрили в романі за спиною нареченого

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

Графіки стають суворішими: як вимикатимуть світло у Дніпрі та області 13 січня

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

Останні новини

14:32

Як обрати солодощі, які не шкодять: поради кондитера-нутриціолога

14:11

"Чиєсь дитинство залишилося тут": подружжя приголомшило Мережу знахідками на горищі

14:09

Транспорт стоїть, сотні будинків без тепла: у Києві критичний дефіцит електроенергії

13:59

Почалося замерзання: українцям назвали ознаки, які вказують на можливий розрив труб

13:58

Діти в Україні знайшли найбільший скарб Східної Європи: де саме та що там булоВідео

Сергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський факторСергієнко: Зливати воду потрібно не в усіх будинках Києва, проблеми з опаленням через людський фактор
13:44

Під загрозою була Одеса і не тільки: Сирський розкрив таємні плани РФ

13:41

Шмигаля, Федорова і Малюка у відставку: Рада підтримала низку рішень

13:21

Кабаєва написала Дерюгіній після початку війни: що вона сказалаВідео

13:19

"Начепили кайданки": ведучу-росіянку "Орла і Решки" вигнали з США

Реклама
13:14

Дуже смачна вечеря без грама м'яса: рецепт страви за 20 хвилин

13:09

Коли буде Великдень у 2026 році в Україні: точна дата та відмінності календарів

12:34

Блекаут у Київській області: частина супермаркетів припиняють роботу

12:33

Точно не "хештег" - як правильно називати українською цей символВідео

12:20

"Симптом відчаю": ЗМІ дізналися про катастрофічні втрати РФ на фронті

12:19

Загриміла до лікарні Каменських дала знати, що з нею відбуваєтьсяВідео

12:17

Китайський гороскоп на завтра 14 січня: Зміям - роздратування, Козлам - гнів

12:13

Хто познайомив диктатора Путіна з Кабаєвою: Дерюгіна розкрила головний секрет

11:46

Ситуація зі світлом на Правому березі Києва погіршилась: в ДТЕК зробили заяву

11:36

"Спробуй змусити": Лілія Ребрик показала, як гріє дітей

11:36

"Ціла епоха добігає кінця": у слабкого Путіна все більше проблем – Politico

Реклама
11:25

РФ пошкодила два енергооб'єкти, без світла 47 тис. сімей: коли повернуть світло в ОдесіФото

11:12

Хто став останнім фіналістом Нацвідбору: результати голосування в ДіїВідео

10:43

РФ обрушила на Україну сотні дронів і ракети: під ударом енергетика, сотні тисяч сімей без світлаФото

10:35

Дружина Ніколаєва розплилася за свята: як вона виглядає

10:35

Кадиров на смертному одрі: в The Times спрогнозували, що буде далі

10:35

Як зрозуміти, що батареї замерзають: експерти назвали чотири ознаки

10:27

"Розумію, що він військовий": відома актриса вразила зустріччю з російським окупантом

10:22

Сотні дронів РФ вже не полетять на Україну: СБУ повідомила про блискучу операцію

09:56

РФ перекидає дев'ять Ту-95МС: окупанти готують удар по Україні, названо ймовірну ціль

09:45

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 13 січня (оновлюється)

09:44

Чому 14 січня не можна стригтися: яке церковне свято

09:28

Багато постраждалих і руйнувань: Одеса та Дніпропетровщина стали цілями ударів РФФото

09:17

Чому дуже скоро Кавказ може спалахнутиПогляд

09:09

Українська ведуча похвалилася покупкою від чоловіка за 2,6 млн

09:00

П'ять знаків зодіаку, створених для Овна: з ким у нього ідеальна сумісність

08:49

Київ і область без світла: що відбувається і коли повернуть електрику

08:40

Відключення світла в Україні - графіки на 13 січня (оновлюється)

08:37

Путіністка Доліна може втратити іншу нерухомість

08:35

Умови миру для України будуть все гірше: Небензя в ООН пригрозив Зеленському

08:27

Карта Deep State онлайн за 13 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:20

Забезпечує окупантів дронами: у Таганрозі горить важливий для армії РФ завод

08:18

Гороскоп Таро на завтра, 14 січня: Терезам - сила, Стрільцям - остерігатися

07:48

РФ атакує Україну, ракети рухаються на Київ, працює ППО: що відомо

06:52

Вибухи в Харкові: "Шахед" влучив у дитячий санаторій та Нову пошту, є жертвиФотоВідео

06:23

Кого чекає фінансовий поворот і доленосні зустрічі: гороскоп до кінця зими 2026Відео

06:10

Смерть Кадирова призведе до відкриття вікна можливостей по створенню заворушень в Чечні?Погляд

05:55

Доліну після втечі з РФ силою позбавлять квартири в Москві — деталі

05:23

Гороскоп на завтра 14 січня: Левам - хвилювання, Скорпіонам - визнання

04:41

Звідки пішло слово "Москва": історик дав несподівану відповідь

04:05

Десять секунд з глибин Всесвіту: загадковий сигнал приголомшив вчених

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Регіони
Новини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини Тернополя
Лайфхаки та хитрощі
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Новини шоу бізнесу
Філіп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти