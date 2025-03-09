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"Президент вибачатиметься": експерт про те, як Зеленському "послати" Трампа

Олексій Тесля
9 березня 2025, 02:30
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Віталій Кулик вважає те, що відбувається зараз із державним управлінням, справжньою "катастрофою".
'Президент вибачатиметься': експерт про те, як Зеленському 'послати' Трампа
/ Колаж: Главред, фото: скріншот

Важливо:

  • Те, що відбувається з державним управлінням, є "катастрофою", вважає Кулик
  • Позиція України "кульгає", що унеможливлює її суб'єктивізацію

Політичний експерт, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик заявив про те, що в України є козирі, зокрема й на міжнародній арені, однак питання в тому, чи здатна українська правляча еліта скористатися цими козирями.

"Чи здатна вона звернутися до активів, які не задіяні в цій війні, на жаль, через недолугу мобілізаційну політику, корумпованість еліти, неможливість і небажання еліти ділитися владою і шукати партнерів у суспільстві й політикумі?", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт вважає те, що відбувається зараз із державним управлінням, справжньою "катастрофою", яка стримує обороноздатність України і впливає на її суб'єктність.

"Без виконання цього домашнього завдання, без переформатування мобілізаційної політики, без відмови від "бусифікації", без покарання винних за смерті в ТЦК, без покарання винних за побудову і приліт Іскандера на полігоні - без усього цього ми будемо приречені погоджуватися і вибачатися перед Трампом. Погоджуватися на все те, про що він домовиться з Путіним", - каже він.

Аналітик упевнений, що поки що позиція України "кульгає", що унеможливлює її суб'єктивізацію.

"Якщо ж ми виконаємо домашню роботу, переформатуємося всередині, якщо не буде ставки на "п'ять ефективних менеджерів", а буде залучення людей, які можуть пропонувати креативні ідеї, з'явиться новий актив, як завжди несподіваний для наших зовнішніх партнерів. Спираючись на нього, президенту буде набагато легше говорити Трампу: "Та пішов ти", - вважає він.

Кулик зазначив, що в разі суб'єктивізації, Україні можна буде говорити, що разом із європейцями Київ може певний час триматися без американської допомоги, і, таким чином, змусити Трампа переглянути свою позицію.

"А так, я думаю, що сьогодні-завтра президент буде вибачатися в тій чи іншій формі. Також у тій чи іншій формі доведеться підписувати угоду, проводити спільний саміт євро-американо-український для того, щоб звірити годинники. Крім того, треба буде їхати до Китаю, шукати якийсь дотик до Пекіна в переговорному процесі. Тут надто складний механізм досягнення очікуваного миру. Однак затягувати з цією історією Зеленський також не може. Але якби він виконав домашнє завдання, це б незначно посилило наші позиції. Поки що не схоже, що влада готова до цього, але це не означає, що це ніколи не станеться", - резюмував він.

Дивіться відео - інтерв'ю Віталія Кулика:

Переговори України зі США - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що наступного тижня відбудуться переговори між Україною та США. Відомо, що в цих переговорах візьмуть участь глава Офісу президента США Андрій Єрмак, держсекретар США Марко Рубіо.

Як писав Главред, Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати запропоновану угоду щодо корисних копалин. На його думку, США також будуть до цього готові.

Раніше повідомлялося, що угоду між Україною та Сполученими Штатами "Про встановлення правил та умов інвестиційного фонду відновлення України" зможуть підписати глава Мінекономіки Юлія Свириденко та глава МЗС Андрій Сибіга.

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Хто такий Віталій Кулик?

Віталій Кулик (22 вересня 1976, Київ) - український політичний експерт, колишній головний консультант Національного Інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО. З 1998 року і по сьогодні - директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства.

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