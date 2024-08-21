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"Скоро "атомка" буде наша!": який настрій панує серед бійців ЗСУ під Курськом

Яна Ставська
21 серпня 2024, 16:47
385
Українські військові вірять у перемогу і схвально відгукуються про командування.
'Скоро 'атомка' буде наша!': який настрій панує серед бійців ЗСУ під Курськом
Тривають бої за Курську область / Колаж Главреда. Фото: скріншот відео

Після прориву в Курську область 6 серпня українські бійці натхнені успіхами і вірять у перемогу, йдеться в репортажі Радіо Свобода.

Після 2,5 років війни це - перший великий перетин російського кордону українськими силами, зазначає видання.

Через два тижні українська армія показала, як починалася атака 6 серпня.

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"Стає складніше, одним словом", - висловився один із бійців.

Водночас у колі українських захисників переважно лунають оптимістичні прогнози.

"Невдовзі все буде круто! Курська "атомка" буде наша", - зауважив інший військовий.

Військові готові йти вперед.

"Куди скажуть піти - туди й підемо. Там і будемо виконувати свій обов'язок", - зазначив ще один опитаний журналістами боєць.

Які настрої серед бійців ЗСУ під Курськом - дивіться відео:

'Скоро 'атомка' буде наша!': який настрій панує серед бійців ЗСУ під Курськом

Однак у ЗСУ зазначають, що вони сподіваються таким чином закінчити війну.

"Сподіваюся, що скоро буде кінець цієї війни. Я вважаю, що всі вже втомилися від війни. У ній немає нічого хорошого", - наголосив військовий, який воює під Курсом.

Під час наступу українські військові провели навчання в прикордонній Сумській області.

"Ось тут зараз не те, що набагато легше... Можу сказати, що командування добре продумало. Тому що противник був дуже самовпевнений, що він нас скрізь атакує і так далі", - прокоментував боєць.

Бійці ЗСУ згодні, що з ворогом легше воювати на його території.

"Бажано, на їхній території воювати, звичайно. Хоча б так, щоб їх на нашій території не було. І це я буду вважати перемогою. Зараз ми, ЗСУ, творимо історію. І показуємо всьому світу, як потрібно буде воювати в 21 столітті", - додав інший захисник.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" і поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - останні новини

Українські військові потужно просуваються в Курській області й операція не закінчується. Станом на 20 серпня ЗСУ звільнили вже 1263 квадратні кілометри.

Наразі під контролем українських військових перебувають 93 населені пункти. Бійці ЗСУ просунулися вглиб оборони окупантів від 28 до 35 кілометрів.

Напередодні стало відомо про знищення Збройними силами України трьох мостів через річку Сейм у Глушківському районі РФ, що майже відрізало тритисячне угруповання противника від основних ліній постачання БК і техніки.

За даними Bild, українські військові впритул наблизилися до населеного пункту Кореневе в Курській області і просунулися на інших напрямках. Захоплення цього селища завдасть значного удару по репутації Володимира Путіна, навіть більшого, ніж втрата Суджі.

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