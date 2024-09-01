Падіння F-16 в Україні: у США відкинули одну з версій

Аналітики тим часом просять не квапити слідство - F-16 в Україні зіткнулися з надзвичайно складними викликами.

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Як загинув льотчик Олексій Мусь - подробиці / Колаж Главреда. Фото: Армія США, скріншот

У США сумніваються, що один із переданих Україні F-16 розбився внаслідок "дружнього вогню" ЗРК Patriot, пише The New York Times із посиланням на двох високопоставлених американських військових чиновників.

Зазначається, що США та Україна розглядають версії про механічну несправність або помилку пілота.

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Водночас деякі аналітики заявили, що ще зарано міркувати про причини катастрофи винищувача, оскільки західні установки ППО і літаки F-16 ще ніколи не працювали разом у таких складних умовах.

"До втрати F-16 могло призвести багато чого, включно з технічним станом літака, помилкою пілота, зовнішніми факторами", - розповів авіаційний експерт і колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ Анатолій Храпчинський.

Наприклад, сказав він, фрагменти знищеної ракети могли потрапити в життєво важливу частину літака.

"На даному етапі розслідування розглядаються всі версії, включаючи дружній вогонь", - зазначив експерт.

Зі свого боку, чинний український льотчик поскаржився в коментарі ЗМІ на застарілу структуру управління авіацією. Однак було б неправильно покладати всю провину на колишнього командувача, додав пілот.

Хто такий Анатолій Храпчинський? Анатолій Храпчинський - заступник Генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації.

Проблеми лежать глибше - і пов'язані з командною структурою, просоченою бюрократією, яка надто часто винагороджує тих, хто не ставить під сумнів авторитет і чиє мислення може бути застарілим.

"У пілотів є безліч завдань, навіть на землі, і бюрократія - це ракова пухлина авіації. Сьогодні я весь ранок писав і друкував, дотримуючись інструкцій радянських часів", - пояснив льотчик.

Катастрофа F-16 в Україні - усе, що відомо про трагедію

26 серпня розбився один із переданих Заходом літаків F-16 під час відбиття ракетної атаки Росії. 30-річний льотчик Олексій Мусь, який пілотував винищувач, загинув під час авіакатастрофи.

У соцмережах через одіозну депутатку Мар'яну Безуглу одразу ж розійшлися чутки, мовляв, літак упав унаслідок "дружнього вогню" Patriot.

На тлі катастрофи F-16 було звільнено командувача Повітряних сил Миколу Олещука. Міноборони офіційно не пов'язує звільнення генерала з нещодавньою повітряною подією.

F-16 - основні характеристики / Інфографіка: Главред

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