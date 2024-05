Росія закуповує військове обладнання на Заході: в ISW розповіли про обхід санкцій

У звіті Інституту вивчення війни повідомили, що Росія в обхід санкцій закуповує західні деталі для військових літаків. Від 2022 року "Ростех" - "Яковлєв" придбав за кордоном військову техніку на суму майже 500 мільйонів доларів США.

Американські аналітики, посилаючись на російське видання The Moscow Times повідомили, що завод, який виробляє винищувачі Су-30 і навчально-бойові літаки Як-130, від 2022 року закупив за кордоном військову техніку на суму майже 500 мільйонів доларів США. Зокрема, у вересні 2023 року Росія відправила до Ірану щонайменше літаки Як-130.

The Moscow Times інформувало, що "Ростех" - "Яковлєв" в основному закуповував компоненти для радіолокаційного обладнання та програмованих контролерів для військових літаків.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.