СБУ точними ударами зупинила роботу Алчевського меткомбінату: що уражено

Руслана Заклінська
4 квітня 2026, 17:38
Служба безпеки України спільно з Силами безпілотних систем завдала нищівного удару по Алчевському металургійному комбінату.
СБУ точними ударами зупинила роботу Алчевського меткомбінату: що уражено
Алчевський меткомбінат зупинив роботу після ударів СБУ / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео СБУ

Головне:

  • СБУ вразила Алчевський меткомбінат
  • Удари дронами FP-2 зупинили роботу комбінату
  • Уражені ключові цехи та інфраструктура

СБУ вдруге за місяць атакувала Алчевський металургійний комбінат на окупованій Луганщині, який окупанти використовують для військового виробництва. Внаслідок удару комбінат припинив роботу. Про це повідомила Служба безпеки України.

Як розповіли в СБУ, після детальної ідентифікації розташування критичних виробничих потужностей комбінату по них було завдано точкових ударів дронами FP-2 компанії "Fire Point". Удари здійснили співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях спільно з побратимами 1-го окремого центру Сил безпілотних систем ЗСУ.

На об'єкті уражено доменні печі, ключові виробничі цехи, дистиляційні колони, газопроводи та електропідстанції, які забезпечують роботу підприємства. У результаті пошкодження цих об’єктів комбінат змушений був зупинити роботу.

За даними СБУ, Алчевський металургійний комбінат забезпечував постачання продукції на російський "Уралвагонзавод", де виготовляють військову техніку для армії РФ, зокрема танки Т-90М "Прорив" та гаубиці "Мста-С". Служба безпеки України наголосила, що разом із Силами оборони і надалі системно скорочуватиме спроможності російських окупантів у військово-промисловій сфері.

СБУ точними ударами зупинила роботу Алчевського меткомбінату: що уражено
Атака по Алчевського меткомбінату / Фото: скріншот

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ - думка експерта

Авіаційний експерт і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський пояснив наслідки українських ударів по території Росії. За його словами, частота атак ЗСУ зросла, що змушує РФ посилювати систему протиповітряної оборони.

Удари порушують логістику та вражають об’єкти, пов’язані з виробництвом і постачанням безпілотників "Шахед", обмежуючи можливості російських підрозділів у повітрі.

Храпчинський також повідомив про появу далекобійних ракет, здатних нести до тонни корисного навантаження, що змушує Росію готуватися до складнішої ситуації у повітряному просторі та посилювати ППО.

Удари по об'єктах РФ - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України завдали ударів по російських ешелонах із пальним у Луганщині, ускладнивши логістику окупаційних військ. Також у Криму знищено один безпілотник "Іноходець" та пошкоджено три, що знижує розвідувальні й ударні можливості противника.

Також Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами вразили два об’єкти підготовки дронів-камікадзе на території Росії - поблизу Навлі та на аеродромі "Халіно", повідомив командувач СБС Роберт Бровді ("Мадяр").

Крім цього, на тимчасово окупованих територіях України українські підрозділи уразили склади, скупчення сил та нафтобазу окупантів, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Про джерело: СБУ

Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України, повідомляє "Вікіпедія".

війна в Україні СБУ Алчевський меткомбінат війна Росії та України
