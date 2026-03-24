У списку був Стерненко і не тільки: СБУ ліквідувала кілера і зловила агентів ГРУ

Зловмисники готували замахи на відомих українських осіб.

СБУ ліквідувала кілера, що готував убивство Стерненка

Що відомо:

СБУ зірвала спробу ГРУ РФ здійснити серію замовних убивств в Україні

Ліквідовано кілера та затримано понад 10 агентів ГРУ

Цілями РФ волонтер Сергій Стерненко та колишній офіцер ФСБ РФ

СБУ зірвала спробу російських спецслужб здійснити серію замовних убивств в Україні. Під час спецоперації ліквідовано кілера та затримано понад 10 учасників агентурно-бойової групи ГРУ РФ. Про це у вівторок, 24 березня, повідомила Служба безпеки України.

Операцію координував особисто перший заступник Голови СБУ Олександр Поклад. Під час затримання ліквідовано професійного кілера, який чинив збройний опір спецпризначенцям ЦСО "А". Ще понад 10 учасників мережі взято під варту.

Кого планували вбити агенти ГРУ

За даними розслідування, фігуранти готували вбивства відомих осіб у різних регіонах Українии. Пріоритетними цілями ворога були радник Міністра оборони та волонтер Сергій Стерненко, а також колишній офіцер ФСБ РФ, який з 2014 року воює на боці України, Ілля Богданов.

Агенти ГРУ ретельно відстежували маршрути пересування та адреси проживання військових та публічних осіб. Всю інформацію вони передавали керівнику групи — завербованому росіянами судовому експерту з Полтави. Він узагальнював інформацію та "звітував" російській спецслужбі, після чого дані передавали агенту-ліквідатору.

Що відомо про кілера

Кілер був вихідцем із тимчасово окупованої Донеччини, де пройшов спеціальну підготовку на базі ГРУ, а згодом був переправлений на підконтрольну Україні територію. За планом, він мав виготовити саморобні вибухові пристрої і закласти їх під авто чи біля помешкань "цілей". Якщо ж підрив не спрацьовував, кілер мав наказ розстрілювати потерпілих впритул.

Під час обшуків у фігурантів вилучено зброю, боєприпаси, техніку та засоби відеоспостереження із доказами роботи на російські спецслужби.

"Успіху операції значною мірою вдалося досягти завдяки агентурному проникненню в лави ворога та активній роботі контррозвідників УСБУ в Полтавській області, комплексу оперативно-бойових заходів на тимчасово окупованій території. Джерела Служби виведені на підконтрольну територію та перебувають у безпеці", - розповіли в СБУ.

Що загрожує зловмисникам

Затриманим повідомлено про підозри за кількома статтями ККУ, зокрема у державній зраді, колабораційної діяльності, тероризмі та незаконному поводженні зі зброєю.

Агенти ГРУ наразі перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реакція Стерненка

Радник Міністра оборони України та волонтер Сергій Стерненко відреагував на ліквідацію його вбивці і подякував СБУ.

"Зі мною все гаразд. На відміну від кілера. Росія має згоріти. Донатьте на русоріз", - написав він у Telegram.

Замахи на Сергія Стерненка - що відомо

Як повідомляв Главред, у Києві на початку травня минулого року на активіста та волонтера Сергія Стерненка скоїли замах. Його поранили з вогнепальної зброї. Напад скоїла жінка, яку оперативно затримала СБУ.

Як з'ясували правоохоронці, нападницею була 45-річна уродженка Одеської області, яка проживала в столиці. В кінці минулого року її дистанційно завербували російські спецслужби, коли вона шукала "швидкий заробіток" в інтернеті.

У травні 2025 року це вже був четвертий замах на життя Стерненка. Попередні три відбулися у 2018 році.

Крім цього, 22 січня Стерненка призначили радником міністра оборони Михайла Федорова з підвищення ефективності використання безпілотників. Стерненко допомагатиме покращувати роботу дронових підрозділів, аналізувати операції та обмінюватися досвідом.

Про джерело: СБУ Служба безпеки України (СБУ; укр. Служба безпеки України, СБУ) - правоохоронний орган спеціального призначення, що забезпечує державну безпеку України. Підпорядкована Президенту України.

