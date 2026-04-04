Ешелони РФ у вогні: в Генштабі відзвітували про наслідки ударів по логістиці ворога

Сили оборони України завдали ударів по залізничних ешелонах із пальним на окупованій Луганщині.

В Генштабі відзвітували про наслідки ударів по логістиці РФ

Сили оборони вдарили по ешелонах з пальним в Луганській області

В Генштабі уточнили деталі удару по аеродрому "Кіровське" в Криму

Сили оборони України задали удару по російських ешелонах із пальним, що вдарить по логістиці окупаційних військ РФ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Вчора та у ніч на 4 квітня Сили оборони України уразили залізничні ешелони з пальним у районах Щотового та Станиці Луганської на тимчасово окупованій українській Луганщині. Ураження зазначених об’єктів ускладнює забезпечення пально-мастильними матеріалами окупаційної армії російського агресора", - йдеться у повідомленні. відео дня

Також, у Генеральному штабі ЗСУ уточнили, що внаслідок нещодавнього удару по місцю зберігання безпілотників на аеродромі "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму було знищено один БпЛА "Іноходець" та пошкоджено ще три таких апарати.

Цей безпілотник, відомий також під експортною назвою "Оріон", є російським оперативно-тактичним ударно-розвідувальним комплексом середньої дальності, який використовується для ведення розвідки та нанесення ударів по наземних цілях.

У Генштабі зазначили, що він здатен діяти на відстані до 250 км, перебувати в повітрі до 24 годин, підніматися на висоту до 7,5 км і нести до 200 кг бойового навантаження. Такі дрони застосовуються противником для розвідки, патрулювання та боротьби з морськими безпілотниками. Орієнтовна вартість одного комплексу становить кілька мільйонів доларів.

"Сили оборони України продовжують уражати важливі об’єкти противника з метою зниження його бойового потенціалу", - резюмували військові.

Удари по військових цілях РФ мають посилюватись - думка експерта Як писав Главред, Росія змушена посилювати систему протиповітряної оборони через збільшення кількості українських ударів по своїй території. Про це в ефірі Radio NV повідомив заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ та авіаційний експерт Анатолій Храпчинський. "Насправді, за останній час збільшилась кількість ударів по території Російської Федерації. І удари є позитивними, тому що вони несуть наслідки для Росії. Перерізається логістика, б'ється по кораблях, які завозили вантаж з Ірану, комплектуючі для 'Шахедів'", – зазначив Храпчинський. Водночас він підкреслив, що попри складнощі для РФ, Україна має й надалі нарощувати власні спроможності та розширювати арсенал озброєння. За його словами, це необхідно для проведення більш ефективних, зокрема комбінованих атак по території Росії.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони вразили два об’єкти передпольотної підготовки дронів-камікадзе на території Росії — поблизу населеного пункту Навля та на аеродромі "Халіно". Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

На цьому тлі Росія переміщує ключові виробничі потужності з виготовлення ракет подалі від західних кордонів — у райони Сибіру та Уралу. За інформацією західних медіа, це може бути пов’язано з посиленням українських ударів по її інфраструктурі.

Сили оборони України атакували важливі об’єкти російських військ на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, українські підрозділи уразили кілька складів противника, місце скупчення сил та нафтобазу окупантів, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

