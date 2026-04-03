Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Сили оборони вгатили по "жирних" цілях РФ: у Генштабі розкрили деталі

Інна Ковенько
3 квітня 2026, 13:07оновлено 4 квітня, 15:28
Під ударами були російські військові склади на ТОТ України та нафтобаза.
Сили оборони вгатили по нафтобазі, низці складів та району зосередження ворога / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб

Коротко:

  • Сили оборони вдарили по ключових цілях ворога на ТОТ України
  • ЗСУ нанесли удар по нафтобазі на ТОТ Запоріжжя
  • Під ударом опинилася склади боєприпасів та жива сила противника

Сили оборони України завдали ударів по ключових об’єктах військ РФ на тимчасово окупованих територіях.

Українські воїни вразили низку ворожих складів, район зосередження та нафтобазу російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

відео дня

Зокрема, в ніч на 4 квітня підрозділи Сил оборони України уразили склади матеріально-технічних засобів в районах села Старомлинівка на ТОТ Донеччини, селища Вальянівське на ТОТ Луганщини та сіл Червоне Поле і Зоряне на ТОТ Запорізької області.

Крім того, уражено і склади боєприпасів окупантів в районах населених пунктів Ровеньки й Шахтарське та склад пально-мастильних матеріалів в районі села Кондрюче на ТОТ Луганщини.

Також бійці атакували район зосередження живої сили противника поблизу Розівки та нафтобазу у районі Молочанська Запорізької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу окупантів до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - в Генштабі ЗСУ.

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ - думка експерта

Авіаційний експерт і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, що кількість українських ударів по території Росії останнім часом зросла, що змушує РФ посилювати систему протиповітряної оборони. За його словами, ці удари порушують логістику та вражають об'єкти, пов'язані з виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед".

Експерт зазначив, що на тлі цих подій з'являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На його думку, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації в повітряному просторі та посилювати систему ППО.

Нагадаємо, як писав Главред, в ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Під час атаки було знищено чотири безпілотники, пункт передпольотної підготовки важких БпЛА "Оріон", літак Ан-72П і радіолокаційну станцію "Меч".

Крім того, в ніч на середу, 25 березня, Сили оборони України вразили корабель російських окупантів у Ленінградській області. Згідно з попередньою інформацією, під ударом був патрульний криголам "Пурга" проекту 23550. Він планувався для дій у складі Прикордонної служби російської ФСБ.

24 березня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" на тимчасово окупованій території Криму.

Про джерело: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Генштаб ЗСУ Удари вглиб РФ
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти