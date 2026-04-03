Сили оборони вгатили по "жирних" цілях РФ: у Генштабі розкрили деталі

Під ударами були російські військові склади на ТОТ України та нафтобаза.

Сили оборони вгатили по нафтобазі, низці складів та району зосередження ворога

Сили оборони вдарили по ключових цілях ворога на ТОТ України

ЗСУ нанесли удар по нафтобазі на ТОТ Запоріжжя

Під ударом опинилася склади боєприпасів та жива сила противника

Сили оборони України завдали ударів по ключових об’єктах військ РФ на тимчасово окупованих територіях.

Українські воїни вразили низку ворожих складів, район зосередження та нафтобазу російських загарбників. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, в ніч на 4 квітня підрозділи Сил оборони України уразили склади матеріально-технічних засобів в районах села Старомлинівка на ТОТ Донеччини, селища Вальянівське на ТОТ Луганщини та сіл Червоне Поле і Зоряне на ТОТ Запорізької області.

Крім того, уражено і склади боєприпасів окупантів в районах населених пунктів Ровеньки й Шахтарське та склад пально-мастильних матеріалів в районі села Кондрюче на ТОТ Луганщини.

Також бійці атакували район зосередження живої сили противника поблизу Розівки та нафтобазу у районі Молочанська Запорізької області.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на послаблення наступальних можливостей і зниження бойового потенціалу окупантів до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", - в Генштабі ЗСУ.

Чим небезпечні для РФ атаки ЗСУ - думка експерта Авіаційний експерт і заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів, що кількість українських ударів по території Росії останнім часом зросла, що змушує РФ посилювати систему протиповітряної оборони. За його словами, ці удари порушують логістику та вражають об'єкти, пов'язані з виробництвом і постачанням безпілотників типу "Шахед". Експерт зазначив, що на тлі цих подій з'являється інформація про появу далекобійної ракети, здатної нести до тонни корисного навантаження. На його думку, це означає, що Росії доведеться готуватися до складнішої ситуації в повітряному просторі та посилювати систему ППО.

Нагадаємо, як писав Главред, в ніч на 2 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по аеродрому "Кіровське" в тимчасово окупованому Криму. Під час атаки було знищено чотири безпілотники, пункт передпольотної підготовки важких БпЛА "Оріон", літак Ан-72П і радіолокаційну станцію "Меч".

Крім того, в ніч на середу, 25 березня, Сили оборони України вразили корабель російських окупантів у Ленінградській області. Згідно з попередньою інформацією, під ударом був патрульний криголам "Пурга" проекту 23550. Він планувався для дій у складі Прикордонної служби російської ФСБ.

24 березня Головне управління розвідки Міноборони України повідомило про знищення пускової установки гіперзвукових ракет "Циркон" на тимчасово окупованій території Криму.

Про джерело: Генштаб ЗСУ Генеральний штаб Збройних сил України - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, правоохоронними органами, Державною спеціальною службою транспорту та Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України. Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, пише Вікіпедія.

