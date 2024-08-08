Найсмертоносніший пілот F-16 розповів, як Україні контролювати небо у війні

Ден Гемптон вважає, що Україна повинна запросити пілотів із інших країн, щоб воювали на F-16.

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Ден Гемптом розповів, як Україні виграти війну в повітрі / колаж: Главред, фото УНІАН, Dan Hampton Author / Facebook

Підполковник у відставці Ден Гемптон вважає, що Україна повинна запросити міжнародних пілотів для того, щоб вони літали на F-16 в українському небі. За його словами саме так можна завоювати перевагу у небі. Про це він заявив під час інтерв'ю "Голосу Америки".

"Чимало людей думають про те, чи наші американські (західні) пілоти збираються приїхати в Україну та допомогти. Всі країни, які мають F-16 і оперують ними вже певний час, мають власні навчальні програми у своїй країні. І відповідь полягає в тому, що в довгостроковій перспективі ви навчатимете своїх власних пілотів у своїй країні. Зараз пілоти, які пройшли підготовку – і вони самі також скажуть про це – вони не мають достатньо часу або досвіду на літаку, щоб навчати інших. Але тут є люди, такі як я, які вступають у справу. Якщо усунути обмеження, що дозволило б нам приїхати як добровольцям та допомагати Україні, тоді ми змогли б розв'язати цю проблему", – сказав він в інтервʼю.

Дена Гемптона називають "найсмертоноснішим пілотом". Він брав участь у великій кількості військових конфліктів, наприклад, в Сирії, Іраку, Косовому та у Перській затоці.

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За його словами всі країни, які мають в своєму арсеналі такі винищувачі, мають також і свою навчальну базу. Таким чином пілоти проходять навчання у тих місцях, де потенційно міг би зав'язатись бій.

"Тому що F-16 використовуються в Європі переважно в межах кордонів своєї країни. З нами це не так, тому що, на жаль, ми є всюди по всьому світу, але більшість людей воюють і захищають свою країну. І ось до чого Україна хоче дійти, і ми точно можемо допомогти із цим, якщо буде бажання", – пояснив він.

Гемптон заявив, що для України аби виграти війну у небі, необхідна участь світових пілотів, які мають тисячі годин польотів у небі.

F-16 в Україні - останні новини

Нагадаємо, недавно в Інституті вивчення війни заявили, що Україні для ефективного використання винищувачів F-16 необхідно знищити російські системи ППО.

Також західні ЗМІ повідомили, що Росія дуже боїться, що Україна використає винищувачі F-16 на Курському напрямку.

Експерти зазначили, що на даний час винищувачі, які передали Україні західні партнери, не будуть поки бити по території РФ, тому що їх дуже мало.

Що таке F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в перекладі "бойовий сокіл", названий так на честь талісмана Військово-повітряної академії США в Колорадо Спрінгс) — американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління, пише Вікіпедія. Розроблений в 1974 році компанією General Dynamics. Переданий в експлуатацію в 1978 році. F-16, завдяки своїй універсальності й відносно невисокій вартості, є наймасовішим винищувачем четвертого покоління та користується успіхом на міжнародному ринку озброєнь. Винищувач перебуває на озброєнні 25 країн, станом на 2019 рік був найпоширенішим бойовим літаком у світі. Модернізований F-16 продовжує вироблятися на експорт.

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