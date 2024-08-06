Після передачі Україні F-16: у Держдепі США пояснили позицію щодо ударів по РФ

Рішення США щодо обмежень на застосування зброї залежить в першу чергу від ситуації на полі бою.

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Однозначної відповіді щодо дозволу на удари по РФ у США не дали / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін з відео

Після передачі Україні перших винищувачів F-16 речник Державного департаменту США Метью Міллер під час брифінгу розповів, чи прийматиме Вашингтон рішення на користь України у питанні застосування американської зброї для ударів по території країни-агресора РФ.

Як повідомляє Державний департамент США, за словами Міллера, наразі позиція Штатів залишається незмінною, як і відповідь на питання щодо ймовірності розширення дозволів для української армії на завдання ударів по воєнних об'єктах вглиб Росії.

"Ми продовжуємо дивитись на потреби українських військових, оцінюємо безпекову ситуацію та намагаємося реагувати на їхні потреби", - сказав він. відео дня

Міллер пояснив, що цей процес відбувається з початку повномасштабного вторгнення і досі. У такий спосіб США приймають рішення щодо зброї, яку надають Україні і щодо обмежень, якщо такі є.

Однак чіткої відповіді щодо розширення можливостей західних партнерів і членів НАТО задля збиття ракет РФ, якими ворог б'є по Україні, так і не було. Міллер лише зауважив, що такі рішення повинні приймати колективно усі члени Альянсу.

F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке Державний департамент США? Державний департамент США - міністерство закордонних справ США, очолюване Державним секретарем. Державний департамент США було створено в 1789. Першим держсекретарем США став Томас Джефферсон. З 26 січня 2021 р. Держдепартамент очолює Ентоні Джон "Тоні" Блінкен, пише Вікіпедія.

Рішення США щодо дозволу для України на удари по території РФ

Нещодавно США надали Україні дозвіл бити західним озброєнням по прикордонних територіях, та питання щодо ударів безпосередньо по країні-агресору Росії все ще залишається відкритим. Однак колишній конгресмен-республіканець США Адам Кінзінгер вважає, що наразі у Штатів є достатньо політичної волі для ухвалення цього рішення.

Напередодні радник із нацбезпеки президента США Джейк Салліван не зміг чітко відповісти, чи дозволить Вашингтон Україні використовувати американську зброю для значно глибших ударів по території Росії.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна робить все можливе, щоб добитися від США дозволу бити по аеродромах на території РФ. Проти російського терору готується потужний військово-дипломатичний удар.

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