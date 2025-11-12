Саміт в Будапешті все ще в силі: Орбан озвучив, коли зустрінуться Трамп і Путін

Угорський прем'єр також пояснив, чому немає просування у питанні мирних переговорів.

Угорщина продовжує підготовку до зустрічі Трампа і Путіна / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, скріншот з відео

Що сказав Орбан:

Саміт в Будапешті на порядку денному

Зустріч лідерів США і РФ затримується

Переговори про мир призупинилися через територіальне питання

Президент США Дональд Трамп та кремлівський диктатор Володимир Путін мали зустрітися у Будапешті ще наприкінці жовтня поточного року. Однак, за інформацією ЗМІ, саміт зірвався.

Та угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан стверджує, що це не так і лідери США та країни-агресорки Росії зустрінуться у Будапешті. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу ATV.

Коли відбудеться російсько-американський саміт

За словами Орбана, обговорення щодо проведення саміту в Будапешті не просто відновили, а він був і є на порядку денному, однак дещо затримується. Прем'єр не назвав конкретну дату проведення саміту, але зазначив, що він відбудеться "не коли ми хочемо, а трохи пізніше".

Орбан додатково розповів і про те, чому мирні переговори призупинилися. Нібито проблема у територіальному питанні, бо РФ хоче спочатку повністю окупувати Донецьку область і лише після цього домовлятися про мир.

Чому зустріч лідерів в Будапешті досі не відбулася

Главред писав, що за інформацією іноземних ЗМІ, запланована зустріч між президентом США Дональдом Трампом та лідером РФ Володимиром Путіним, яка мала відбутися в Будапешті, була скасована через "жорсткі вимоги" Кремля щодо України.

Рішення про скасування двостороннього саміту було ухвалено після "напруженої" телефонної розмови на найвищому дипломатичному рівні. Позиція Москви виявилася надто жорсткою, що не влаштувало американську сторону.

Саміт в Будапешті - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія та США мали провести переговори у Будапешті 30 жовтня. Участь у переговорах особисто мали брати російський диктатор Володимир Путін та американський президент Дональд Трамп. Однак зустріч так і не відбулася.

Напередодні і сам президент США Дональд Трамп заявив, що сумнівається щодо доцільності поїздки на зустріч із главою РФ Володимиром Путіним у столицю Угорщини - Будапешт. Глава Білого дому пояснив тоді, що не хотів, щоб така зустріч виявилася марною.

А згодом Трамп вийшов із заявою, що хоче бачити від російського диктатора та воєнного злочинця Путіна не лише розмов, а й конкретних дій для врегулювання війни РФ проти України. Тому зрештою саміт у Будапешті так і не відбувся.

Про персону: Віктор Орбан Ві́ктор О́рбан (угор. Orbán Viktor; нар. 31 травня 1963, Секешфегервар, Угорська Народна Республіка) — угорський проросійський (здебільшого) державний діяч, прем'єр-міністр Угорщини у 1998—2002 роках і з 2010 року лідер партії "Фідес", пише Вікіпедія. Під час російського повномасштабного вторгнення в Україну неодноразово висловлював підтримку Росії та виступав проти надання військової та фінансової допомоги Україні.

