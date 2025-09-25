Рютте жорстко "проїхався" по Лаврову, згадавши Ісуса Христа і допомогу Україні

Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував заяви російського МЗС та запевнив у безперервних поставках американської зброї до України.

Рютте жорстско відповів Лаврову і згадав Україну / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Про що сказав Рютте:

Лавров на посаді глави МЗС Росії від народження Ісуса Христа

Україна буде отримувати американську зброю безперервно

Країни НАТО мають збивати російські літаки в своєму повітряному просторі "якщо це необхідно"

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав не звертати увагу на заяви глави МЗС Росії Сергія Лаврова та розповів про постачання американської зброї до України. Відповідні заяви він зробив в інтерв'ю програмі "Fox & Friends" телеканалу Fox News.

Рютте про Лаврова

"Лавров є міністром закордонних справ Росії з часів народження Ісуса Христа, і з його вуст ніколи не виходило нічого корисного. Не варто приділяти йому занадто багато уваги", - сказав Рютте. відео дня

Постачання зброї до України

Рютте наголосив, що постачання американського озброєння в Україну відбуватиметься безперервно, а витрати на ці поставки покриватимуть союзники США.

"Ви побачите постійний потік американської зброї в Україну, оплачений їхніми союзниками", – сказав він.

Він також зауважив, що не впевнений, чи змінив Дональд Трамп свою позицію щодо ситуації на полі бою.

Збиття російських літаків в повітряному просторі НАТО

Генсек НАТО прокоментував слова Трампа про те, що країни-члени Альянсу мають збивати російські дрони та літаки у разі вторгнення в їхній повітряний простір.

"Якщо це необхідно. Тому я повністю згоден з президентом Трампом: якщо це необхідно", – сказав Рютте.

Він додав, що військові НАТО навчені оцінювати загрози та визначати, чи варто супроводжувати російські літаки за межі території союзників або вдаватися до інших дій.

Які цілі провокацій Путіна проти НАТО - думка експерта

Як повідомляв Главред, російський диктатор та воєнний злочинець Володимир Путін прагне повернути Росії ту ж саму роль, яку мав Радянський Союз після Другої світової війни, однак ігнорує той факт, що світ докорінно змінився і це вже неможливо. Про це заявила політичний аналітик Ольга Курносова.

Вона нагадала про вимоги, які Путін висував Заходу ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. За її словами, доти, доки він залишається при владі, ситуація лише погіршуватиметься і Путін надалі випробовуватиме готовність НАТО до оборони та нарощуватиме військову силу.

"Що він говорив? Щоб НАТО забралося до кордонів 1997 року. У цьому сенсі він уже тоді давав зрозуміти, що це не стільки війна проти України, і вже тим більше не за конкретні території, скільки війна проти НАТО", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія може влаштувати нові провокації проти країн НАТО, причому такі інциденти можуть статися ближче до дня народження Путіна 7 жовтня, вважає військовий експерт, полковник запасу Роман Світан.

Польща планує змінити закон про розгортання своїх військ за кордоном, щоб отримати право збивати російські дрони та інші цілі над територією України без попереднього погодження з НАТО або ЄС.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що якщо Росія не припинить війну проти України, кремлівські посадовці повинні знати, де розташовані найближчі бомбосховища.

