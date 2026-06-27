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Найуспішніша атака за весь час: скільки ракет "Фламінго" вразили цілі у Волгограді

Юрій Берендій
27 червня 2026, 18:52
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Попередній аналіз показує рекордну ефективність ракет "Фламінго". Експерти пояснили, чому російська ППО могла не захистити стратегічний завод.
Найуспішніша атака за весь час: скільки ракет 'Фламінго' вразили цілі у Волгограді
Удари по РФ - скільки ракет Фламінго влучили по цілі у Волгограді / Колаж: Главред, фото: скріншоти з відео

Про що пише Defense Express:

  • ЗСУ вдарили ракетами по заводу "Титан-Баррикады" у Волгограді
  • Атака може стати найрезультативнішою для ракет "Фламінго"
  • Ефективність прориву російської ППО оцінюють аж у 60%

Сили оборони України завдали нового далекобійного удару по одному з ключових підприємств російського оборонно-промислового комплексу. За попередніми оцінками, атака по федеральному науково-виробничому центру "Титан-Баррикады" у Волгограді могла стати найрезультативнішою для крилатих ракет FP-5 "Фламінго" від початку їхнього застосування. Про це повідомило профільне військово-аналітичне видання Defense Express.

Під удар потрапило підприємство, яке має особливе значення для російського військового виробництва. Воно забезпечує повний цикл створення озброєнь — від проєктування та науково-дослідних робіт до серійного випуску техніки для армії РФ.

відео дня

За даними аналітиків, "Титан-Баррикады" виготовляє самохідні пускові установки та наземне обладнання для оперативно-тактичних комплексів "Искандер", а також ракетних систем "Тополь-М" і "Ярс". Раніше також повідомлялося про участь підприємства у виробництві комплексу "Орешник". Крім цього, завод залучений до випуску артилерійських систем, зокрема самохідних установок "Мста-С" та гаубиць "Мста-Б".

У ніч проти 27 червня по об'єкту було випущено щонайменше п'ять крилатих ракет. Російська влада офіційно підтвердила лише факт атаки та повідомила про пошкодження виробничих об'єктів одного з підприємств області, а також про десятьох постраждалих. Водночас російські Telegram-канали стверджують, що кількість поранених працівників оборонного заводу може бути більшою.

Окрему увагу фахівці звертають на результати аналізу місць ударів. Саме вони можуть свідчити про виняткову ефективність операції.

"Як ідентифікували OSINT-фахівці з Dnipro Osint, як мінімум три могли влучити у цілі, а саме у два різних цехи, а також виробничий корпус ще одного цеху", — зазначають аналітики Defense Express.

Якщо ці попередні висновки підтвердяться після аналізу супутникових знімків, результативність атаки суттєво перевищить попередні показники застосування ракет "Фламінго".

У виданні нагадують, що під час першого удару по підприємству АО "ВНИИР-Прогресс" із шести випущених ракет цілі досягла лише одна. Таким чином, ефективність прориву російської протиповітряної оборони тоді становила близько 16%, що військові аналітики вважають цілком типовим показником для подібних операцій.

Під час повторної атаки на цей самий завод у червні ситуація покращилася незначно. Із приблизно п'яти випущених ракет одна безпосередньо влучила по підприємству, а ще одна впала поруч із територією заводу, уразивши дорогу перед ним.

Натомість удар по "Титан-Баррикадам" може встановити новий рекорд ефективності для цього типу українського озброєння.

"У випадку удару по ФНВЦ "Титан-Баррикады", якщо супутникові знімки підтвердять влучання трьох ракет, то йдеться про влучність аж у 60%. Це можна пояснити низкою факторів — успішною роботою із побудови маршруту крилатої ракети, а також тим, що РФ відтягує ППО, наприклад, для захисту Москви, куди все частіше долітають українські засоби ураження", — наголошують аналітики Defense Express.

Найуспішніша атака за весь час: скільки ракет 'Фламінго' вразили цілі у Волгограді
Ракета "Фламінго" / Інфографіка: Главред

Що може змінити хід війни - коментар експерта

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI", експерт з міжнародних енергетичних відносин та безпеки Михайло Гончар зазначив, що систематичні удари України по російській нафтовій інфраструктурі можуть мати не менший вплив на перебіг війни, ніж події безпосередньо на фронті. На його думку, саме доходи від експорту нафти залишаються основним джерелом фінансування російської воєнної машини, тому ураження цього сектору поступово послаблює можливості РФ продовжувати агресію.

Водночас експерт наголосив, що не варто очікувати, ніби один вид озброєння або окреме рішення здатні кардинально змінити ситуацію на користь України.

На переконання Гончара, вирішальне значення має комплексний тиск на всі складові російської воєнної системи. Окрім уже наявних труднощів із технікою та поповненням особового складу, дедалі відчутнішими стають проблеми в енергетичному секторі, що поступово обмежують фінансові можливості Росії для ведення війни.

"Війна – це гроші. Саме гроші дають можливість виробляти техніку, боєприпаси, паливо для фронту, зокрема, для ведення наступальних дій. Немає грошей – немає війни", - сказав він.

Експерт вважає, що системні удари по російській нафтовій галузі підривають основу фінансування війни, оскільки саме доходи від нафти є одним із головних джерел ресурсів для продовження російської агресії.

"Якщо вивести з ладу механізм, який генерує ці кошти, з часом зупиниться й військовий маховик", — підсумував він.

Найуспішніша атака за весь час: скільки ракет 'Фламінго' вразили цілі у Волгограді
Карта розташування російських НПЗ / Інфографіка: Главред

Удари по Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський підтвердив застосування ракет FP-5 "Фламінго" у ударі по заводі "Титан-Баррикади" у Волгограді. Офіційне повідомлення супроводжувалося тезою розширення ударів по РФ. За його словами, відстань до однієї з цілей становила близько 2070 км, а маршрут дронів складав приблизно 2500 км.

Аналітики Defense Express висловили версії щодо типу засобів ураження, застосованих у атаках на завод у Воронежі. У матеріалі зазначали варіант застосування ракети Storm Shadow як можливого кандидата для удару по заводам. Автори також відзначали, що для версії ERAM у статті вказували дальність понад 930 км і називали AGM-188A як потенційний зразок.

Голова Красноармійського району Олександр Харитонов підтвердив факт ураження Полтавської нафтобази в Краснодарському краї. Моніторингові повідомлення фіксували пожежу в трьох резервуарах на об’єкті. Резервуарний парк налічує близько 28 резервуарів, на базі горіли три резервуари і один із них був повний.

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Про джерело: Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал. Директор — Сергій Згурець.

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