Російським військовим довелося звертатися до психіатрів після війни в Україні - журналіст

У 70% окупантів з Ленінградської бригади виявили розлади психіки після війни в Україні / Reuters

Російські окупанти з Ленінградської бригади, які воювали проти України, поскаржилися проблеми з психікою. Причиною послужили великі втрати серед товаришів по службі.

Як розповів український журналіст Роман Цимбалюк у Facebook, ознаки такого посттравматичного синдрому виявили щонайменше у 70% особового складу.

Йдеться про військовослужбовців 25-ї окремої мотострілецької бригади, військова частина 29760, що базується в місті Луга Ленінградської області РФ. Всі вони брали участь у так званій російській "військовій спеціальній операції" на території" Л/ДНР " та України.

Після повернення на батьківщину у солдатів проявилися серйозні психічні проблеми, пов'язані з великими втратами особового складу. "З метою відновлення психічного здоров'я" окупантів військове командування відправило до міста Луга групу лікарів-психіатрів з Санкт-Петербурга.

"Після проведення комплексного обстеження, у 70% військовослужбовців 25-ї ОМСБр, які брали участь у бойових діях, виявлено симптоми посттравматичного синдрому", - додав Цимбалюк.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 15 квітня орієнтовно склали 20 тисяч осіб особового складу.

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Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих і поранених військовослужбовців ЗСУ з початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України 24 лютого 2022 року.

За його словами, на війні з Росією загинули від 2 500 до 3 000 українських військових, ще понад 10 тисяч отримали поранення.

Зеленський не зміг назвати точну кількість жертв серед цивільного населення, оскільки багато з них перебували на досі окупованій території.

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