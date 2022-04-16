УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Війна

Російським військовим довелося звертатися до психіатрів після війни в Україні - журналіст

16 квітня 2022, 08:33

Йдеться про військовослужбовців 25-ї окремої мотострілецької бригади, що базується в Лузі Ленінградської області. Всі вони брали участь у війні РФ в Україні.

Російські військові в Маріуполі 24.02.2022
У 70% окупантів з Ленінградської бригади виявили розлади психіки після війни в Україні / Reuters

Російські окупанти з Ленінградської бригади, які воювали проти України, поскаржилися проблеми з психікою. Причиною послужили великі втрати серед товаришів по службі.

Як розповів український журналіст Роман Цимбалюк у Facebook, ознаки такого посттравматичного синдрому виявили щонайменше у 70% особового складу.

Йдеться про військовослужбовців 25-ї окремої мотострілецької бригади, військова частина 29760, що базується в місті Луга Ленінградської області РФ. Всі вони брали участь у так званій російській "військовій спеціальній операції" на території" Л/ДНР " та України.

Після повернення на батьківщину у солдатів проявилися серйозні психічні проблеми, пов'язані з великими втратами особового складу. "З метою відновлення психічного здоров'я" окупантів військове командування відправило до міста Луга групу лікарів-психіатрів з Санкт-Петербурга.

"Після проведення комплексного обстеження, у 70% військовослужбовців 25-ї ОМСБр, які брали участь у бойових діях, виявлено симптоми посттравматичного синдрому", - додав Цимбалюк.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 15 квітня орієнтовно склали 20 тисяч осіб особового складу.

читайте такожПринцип велоцираптора: нова тактика ЗСУ може призвести до розгрому армії РФ на Донбасі - Bild

Як повідомляв Главред, президент Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих і поранених військовослужбовців ЗСУ з початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України 24 лютого 2022 року.

За його словами, на війні з Росією загинули від 2 500 до 3 000 українських військових, ще понад 10 тисяч отримали поранення.

Зеленський не зміг назвати точну кількість жертв серед цивільного населення, оскільки багато з них перебували на досі окупованій території.

Інші новини:

viber
війна в Україні новини України війна Росії та України
Реклама
Популярне
Гороскоп на завтра, 16 квітня 2022: Левам – віщі сни, Дівам – розчарування, Терезам - ревнощіГороскоп на завтра, 16 квітня 2022: Левам – віщі сни, Дівам – розчарування, Терезам - ревнощі Засипле снігом, вдарять морози і потеплішає до +19: якою буде погода в Україні в середині квітняЗасипле снігом, вдарять морози і потеплішає до +19: якою буде погода в Україні в середині квітня Тепер офіційно: Сніжану Єгорову внесли до списку держзрадниківТепер офіційно: Сніжану Єгорову внесли до списку держзрадників Прикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуПрикмети на 13 квітня: що не можна робити і як не потрапити в біду Понти та й годі: як Україна потопила "незламну міць" РосіїПонти та й годі: як Україна потопила "незламну міць" Росії
Підтримайте Главред

Останні новини

09:20

РФ знову вдарила ракетами по Україні - вибухи прогриміли в Києві, Олександрії, на Луганщині та під Полтавою

09:17

Захоплення Маріуполя і друга атака на Київ: генерал СБУ назвав головне завдання Путіна до 9 травня

09:17

Росія, йдучи по стопах СРСР, зробить все для свого програшуПогляд

08:45

9-річна українка продає свої іграшки, щоб купити тепловізор для ЗСУ

08:33

Російським військовим довелося звертатися до психіатрів після війни в Україні - журналіст

Реклама
07:53

Яким містам до кінця квітня загрожують ракетні та авіаційні удари - гороскоп війни в УкраїніВідео

07:43

Лукашенко, Путін і Соловйов розсмішили Ектора Хіменеса-Браво: "ця відмазка не пройде"Відео

07:20

"Росія може залишитися без армії": Жданов назвав єдиний спосіб зупинити ПутінаВідео

07:14

Принцип велоцираптора: нова тактика ЗСУ може призвести до розгрому армії РФ на Донбасі - Bild

06:37

На 51-у добу Росія програла війну, питання - в оформленні поразки, - Арестович

06:28

Чому Росії соромно зізнатися, що її "Москву" спалили "Нептуном"Погляд

06:27

Знищення крейсера Москва зламало головну печатку путінського режиму - АрестовичВідео

05:40

День перемоги або новий виток ескалації: як повня 16 квітня змінить хід війни в УкраїніВідео

05:33

Втрати України у війні з Росією: Зеленський назвав приблизні цифри

05:30

Провал планів Росії і новий удар ЗСУ: генерал розкрив тактику Путіна щодо УкраїниВідео

04:55

Чим замінити миючий засіб в домашніх умовах: поради експертів

04:10

Погода готує неприємний сюрприз: в Україні випаде сніг

03:07

Ласточкін висміяв Сабурова: "Звичайне казахське бидло в костюмі, який ніяк не приховує убогість"

02:35

"Травень буде багатим на перемоги": таролог передбачила похмурий кінець війни для України і Росії

02:03

Гороскоп на тиждень 18-24 квітня: Тільцям - витрати, Скорпіонам - втілення мрії, Рибам - вороги

Реклама
01:30

Путін "брязкає" ядерною зброєю, та в країн Заходу згасає страх: експерт пояснив наслідки для УкраїниВідео

00:51

Прикмети на 16 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

00:37

"Рятуйте свої душі": Філіпа Кіркорова "розтерзали" в мережі, за те що "вписався" за МедведчукаВідео

00:29

Арестович назвав нову головну мету Росії у війні з УкраїноюВідео

00:27

"Не ігноруємо тривоги": у Полтаві чути потужні вибухи

00:09

ЗСУ вже закошмарили російську авіацію - ЗеленськийВідео

00:05

В Офісі президента розповіли, яка зброя необхідна Україні для перемогиВідео

15 квітня, п'ятниця
23:58

Зеленський розповів, від чого залежить кінець війни Росії проти УкраїниВідео

23:49

"Вистрілили в потилицю і викинули в могилу": окупанти по-звірячому зґвалтували дівчину в БучіВідео

23:20

Єрмак розповів про терміни економічного розтрощення РосіїВідео

23:13

Україна запросила у США протикорабельні ракети - NYT

23:05

У відповідь за крейсер "Москва": окупанти вдарили по ракетному заводу під КиєвомВідео

22:29

Зеленський просив Байдена визнати Росію спонсором тероризму - WP

22:29

Українцям дозволили продавати валюту: який курс долараВідео

22:20

"Це варварство. Це просто жахливо": П'єр Рішар у зверненні до Путіна засудив війну в УкраїніВідео

22:01

ЗСУ на Сході знищили величезну колону окупантів: армія Путіна несе втратиВідео

21:53

Путіна чекає болісна смерть: мольфар передбачив підсумок війни в УкраїніВідео

21:25

На окупованих територіях ворог імітує вибори та призначає "місцеву владу"

21:17

У США різко відповіли Росії на погрози через постачання зброї в УкраїнуВідео

21:00

У Генштабі розповіли, як 80 бійців стримали багатотисячне угруповання окупантів під КиєвомВідео

Реклама
20:56

У Міноборони розповіли, чи є ознаки готовності РФ зкинути ядерні бомби на УкраїнуВідео

20:48

Екіпаж затонулого крейсера "Москва" евакуювати не вдалось - прикордонники

20:42

Melovin розповів, як лицемірка Марченко знущалася над ним на зйомках Х-фактораВідео

20:29

Черга довша, ніж за iPhone: українці валом повалили за маркою з російським військовим кораблем

20:07

В Україну йде сильне похолодання і вдарять заморозки

19:56

Орки знову обстріляли Миколаїв: п'ятеро загиблих, зруйнована "Нова пошта"

19:41

Андрій Данилко розповів про замах російських шаманів, який приготував для нього ЕрнстВідео

19:31

Окупанти перетворюють Маріуполь на "трудовий табір": люди працюють за їжуВідео

19:23

Однокурсник Путіна розповів, як ЗСУ під Харковом розгромили 25-кілометрову колонну окупантівВідео

19:23

Жаба душить часто: названо самі заздрісні знаки зодіаку

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти