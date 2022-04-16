Втрати України у війні з Росією: Зеленський назвав приблизні цифри

Втрати України у війні точно невідомі через окупацію деяких міст / Фото Reuters

Президент Володимир Зеленський назвав приблизну кількість загиблих і поранених військовослужбовців ЗСУ з початку повномасштабної війни, яку розв'язала Росія проти України 24 лютого 2022 року.

За його словами, на війні з Росією загинули від 2 500 до 3 000 українських військових, ще понад 10 тисяч отримали поранення. Частина поранених у важкому стані, тому "складно сказати, як багато з них виживуть", сказав президент в інтерв'ю CNN.

Зеленський не зміг назвати точну кількість жертв серед цивільного населення, оскільки багато з них перебували на досі окупованій території.

"Дуже складно говорити про мирних жителів, оскільки на півдні нашої країни заблоковано населені пункти Херсон, Бердянськ, на сході — Маріуполь, Волноваха. Ми просто не знаємо, скільки людей загинуло в тій зоні, яка заблокована", - сказав президент.

Зеленський також наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення війни, щоб уникнути ще більших втрат.

"Ми всі повинні зробити все можливе, щоб ця війна не була нескінченною. Чим триваліша вона, тим більше ми втратимо", - сказав глава держави.

Зазначимо, за даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати російських окупантів з 24 лютого по 15 квітня орієнтовно склали 20 тисяч чоловік особового складу.

Війна в Україні 2022

21 лютого президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно визнав "ЛДНР". З таким проханням до нього звернулася Державна дума Росії.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

У ніч на 24 лютого президент РФ Володимир Путін заявив, що ухвалив рішення про проведення "спеціальної військової операції" в Україні.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

7 квітня в Міноборони України заявили, що окупанти завершили першу фазу військових дій, працюють над перегрупуванням і збираються організувати ще один наступ. Їхня мета - захоплення всього Донбасу. Напевно загарбники спробують взяти під контроль і Харків, однак завдання навряд чи вдасться реалізувати.

Генерал США Майкл Міллі вважає, що війна Москви проти Києва може стати тривалою і виснажливою. Обидві сторони відступати не мають наміру. На його думку, перемогою української сторони стало б відновлення територіальної цілісності України в рамках кордонів 1991 року.

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