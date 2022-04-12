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Путін може ліквідувати Лукашенка - військовий експерт

12 квітня 2022, 14:33

Від Лукашенка потрібне лише політичне рішення на віддачу наказу збройним силам Білорусі. Далі він стає проблемою для Путіна в управлінні військами.

Олександр Лукашенко
Олександр Лукашенко став перешкодою для Путіна / Фото Reuters

Президент країни-агресора Росії Володимир Путін може ухвалити рішення ліквідувати Олександра Лукашенка, щоби керувати Білоруссю.

Таку думку озвучив в інтерв'ю ТСН військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, Білорусь - по суті, сьогодні є маріонеткою Російської Федерації, фактично вона - вже складова РФ.

Військовий експерт пояснив, чому Лукашенко "петляє, як заєць", і не хоче відкрито воювати проти України. Справа в тому, що на сьогоднішній день від нього потрібно лише політичне рішення на віддачу наказу збройним силам Білорусі.

"Далі починає працювати механізм військового управління єдиної союзної держави, який вони відпрацювали під час навчань Союзна рішучість, які відбулися перед вторгненням в Україну. Фактично Лукашенко стає проблемою для Путіна для управління військами, зокрема і білоруськими. Тому його потрібно ліквідувати. Ліквідувавши Лукашенка, Білорусь автоматично опиниться у складі союзної держави", - підкреслив експерт.

Жданов вважає, що зустріч Путіна і Лукашенка 12 квітня має на меті змусити Білорусь відкрито вступити у війну проти України.

"Це серйозна загроза з боку Білорусі. І це стало б великою проблемою для України, якби білоруська армія зважилася завдати удару по великих містах у напрямку Луцьк і Львів", - сказав військовий експерт.

Як повідомляв Главред, 7 квітня Лукашенко заявив, що Білорусь хоче брати участь у переговорах про мирне врегулювання війни в Україні.

Примітно, що білоруський диктатор вперше назвав так звану "спецоперацію" РФ війною.

"Ми виходимо не з того, що нас в один кошик завантажили з Росією. Ні. Ми виходимо з того, що ця війна - за парканом нашої країни. І вона серйозно впливає на ситуацію в Білорусі. Тому жодних сепаратних за спиною Білорусі домовленостей бути не може", - заявив Лукашенко.

Волонтер, блогер, військовослужбовець ЗСУ Юрій Касьянов вважає, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не прагне відкрито вступати у війну Росії з Україною, бо можливо на нього тисне Захід. Не виключено, що йому пообіцяли не вимагати його безумовної відставки, якщо він не слухатиметься Путіна та не відправить свою армію воювати в нашу країну.

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