Ціни до небес: викрито приховані нюанси, чому РФ за крок до фінансового вибуху

Сьогодні навряд чи можна говорити, що російська влада ще щось контролює, стверджує експерт.

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Росія летить у прірву гіперінфляції / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Про що сказав Новак:

Російська влада вже давно не має важелів контролю на економіку країни

За багатьма товарними групами та послугами ціни в Росії зросли в рази

Гіперінфляція в РФ - питання часу, її спровокують одразу декілька чинників

На думку багатьох економістів, у тому ж числі - російських, Росія уже зараз перебуває за крок до гіперінфляції. Голова Комітету економістів України Андрій Новак під час чату на Главреді відповів, що і коли спровокує вибух, а також коли ціни в РФ проб’ють усі можливі стелі.

"Я би не сказав, що російська влада ще щось контролює, особливо в економіці. Вона може розказувати, що нічого страшного, що це "корисна інфляція", що Росії потрібно охолоджувати економіку, бо вона перегріта. Економісти подібні слова про російську економіку зараз сприймають зі сміхом", - каже експерт.

Як розповів Андрій Новак, уже сьогодні по багатьох напрямках, дуже багатьох товарних групах і групах послуг реальна інфляція в Росії становить уже не відсотки й не десятки відсотків – певні товари подорожчали в рази за рік.

"Наприклад, подивіться, наскільки в Росії подорожчали картопля, більшість овочів та фруктів, м'ясна та молочна групи. Інфляція товарів і послуг, якими користується більшість людей, рахується десятками відсотків. А критичні групи, наприклад, ліки, подорожчали за рік в рази", - говорить експерт.

Резюмуючи, Новак звертає увагу, що зараз навряд чи можна говорити, що російська влада ще щось контролює.

"Гіперінфляція для Росії – це просто питання часу: чи то вона почнеться з того моменту, коли в РФ відпустять курс рубля, чи з того моменту, коли там почнуть друкувати гроші, щоб покривати дефіцит бюджету, чи то з моменту початку блокування рахунків росіян у банківській системі", - стверджує Новак.

Дивіться відео з чатом Андрія Новака на Главреді:

Крах економіки РФ - що кажуть експерти

Як писав Главред раніше, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що соціальний вибух в РФ близько. Він висловлює бачення, що наслідки переведення економіки РФ на військові рейки не найсвітліші.

Російська економіка продовжує падати, а росіяни "схлопнуться протягом місяців", вважає Жданов. Відключення від SWIFT і припинення припливу валюти за енергоносії обвалять фінансову систему, а посилення санкцій від партнерів України та закручування гайок прискорить процес знищення Росії.

Своєю чергою економічний експерт Тарас Загородній визначив похмурий прогноз для економіки Путіна. Він вважає, що Кремлю не варто сподіватися на позитивні для себе варіанти, адже глобальна рецесія вже почалася і на Росію чекають складнощі.

Більше думок експерта Новака:

Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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