Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Економіка

В Росії назріває фінансовий колапс: 17% економіки опинилося на межі зриву

Даяна Швець
28 червня 2025, 09:24
295
Російська економіка глибоко розхитана війною проти України, тому входить у фазу гострого фінансового стресу.
Путин, экономика РФ
Російська економіка входить у зону турбулентності / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне про економіку РФ:

  • Понад 17% виторгу економіки припадає на галузі, що перебувають у зоні ризику через погіршення умов
  • Затяжна агресія призвела до жорстких санкцій, втрати ринків, падіння інвестицій та зростання витрат
  • Стійкість економіки наразі підтримується лише за рахунок сировинного сектору та державних вливань

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну дедалі більше підриває економіку самої країни-агресорки. За словами аналітиків Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП), наближеного до російської влади, ситуація набуває критичних масштабів.

Фахівці Центру попереджають: економіка РФ занурюється в етап глибокого фінансового напруження. У зоні серйозного ризику опинились ті галузі, які забезпечують більш ніж 17% всіх доходів реального сектору. Це промисловість, будівництво, машинобудування, транспорт.

відео дня

Причиною різкого погіршення стану є не лише внутрішні чинники, а й затяжна війна проти України. Санкційна ізоляція, падіння інвестицій, втрата зовнішніх ринків і зростання витрат різко знизили можливості підприємств підтримувати прибутковість. Водночас рекордні кредитні ставки зробили фінансування бізнесу надзвичайно складним - позики під 16–17% стали нормою.

Який вплив мають санкції на Росію?
Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Масові неплатежі й наростаючі борги формують ланцюгову реакцію банкрутств. Підприємства не витримують умов, в яких змушені працювати, і щоразу більше з них зупиняються або скорочують виробництво.

Наразі вся економічна стабільність РФ тримається на експорті сировини й державному фінансуванні. Але така модель не може забезпечити довгострокове зростання. Без припинення війни та послаблення санкцій очікувати відновлення немає підстав.

Попри критичність ситуації, з боку російської влади немає жодної реакції. Кремль продовжує демонструвати зовнішню стабільність, уникаючи визнання масштабних проблем. Тим часом експерти попереджають: накопичений системний ризик може спричинити хвилю банкрутств і масові скорочення.

Таким чином, ціною агресивної зовнішньої політики стала економічна криза всередині країни. Війна, що триває вже понад три роки, веде Росію до глухого економічного кута, де бізнес задихається під вагою боргів і фінансових зобов'язань.

Проблеми в економіці РФ - що відомо

Як розповідав Главред раніше, війна затягує економіку РФ в неминучу прірву. Дедалі частіше звучать думки, що без зупинки бойових дій країна може зануритись у масштабну кризу.

Також нещодавно Кремль попередили про катастрофу, схожу на ту, як при розвалі СРСР. За словами аналітиків, попри формальну відсутність рецесії, Росія поступово занурюється у тривалу економічну стагнацію.

Своєю чергою полковник запасу ЗСУ Олег Жданов назвав сценарій закінчення війни. Наслідки переведення економіки РФ на військові рейки явно не найсвітліші, вважає експерт.

Більше важливих новин:

Що таке ЦМАКП?

Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) - це російський аналітичний центр, який займається дослідженням і прогнозуванням макроекономічних тенденцій. Він відомий тим, що традиційно близький до уряду і Кремля, а його огляди і доповіді часто відображають погляд на економічну ситуацію зсередини владних кіл Росії.

Основні напрямки діяльності ЦМАКП включають:

  • Моніторинг поточних макроекономічних процесів в економіці Росії.
  • Макроекономічні дослідження і прогнозування, включно з розробленням сценарних прогнозів розвитку економіки.
  • Аналіз найважливіших тенденцій у різних секторах економіки, таких як державні фінанси, грошово-кредитна політика, зовнішня торгівля, промислове виробництво, споживання та інвестиції.
  • Розробка рекомендацій у сфері економічної політики для органів влади Російської Федерації та великих компаній.

ЦМАКП регулярно публікує звіти та аналітичні записки, в яких оцінюється стан російської економіки, виявляються ризики і пропонуються можливі шляхи розвитку. Його аналітичні матеріали часто цитують у російських і міжнародних ЗМІ, оскільки вони дають уявлення про точку зору, близьку до офіційної, але при цьому можуть містити досить критичні оцінки.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії війна в Україні економіка Володимир Путін курс рубля санкції проти Росії економічна криза війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Росія намагається взяти велике місто у напівкільце: чи є успіхи в солдат Путіна

Росія намагається взяти велике місто у напівкільце: чи є успіхи в солдат Путіна

10:23Війна
В Росії назріває фінансовий колапс: 17% економіки опинилося на межі зриву

В Росії назріває фінансовий колапс: 17% економіки опинилося на межі зриву

09:24Економіка
РФ нарощує озброєння: аналітики розкрили підступний план окупантів

РФ нарощує озброєння: аналітики розкрили підступний план окупантів

09:22Війна
Реклама

Популярне

Більше
На фронті складається дуже погана ситуація: у Третій штурмовій забили на сполох

На фронті складається дуже погана ситуація: у Третій штурмовій забили на сполох

Ридала: зрадниця Тодоренко дізналася стать майбутньої дитини

Ридала: зрадниця Тодоренко дізналася стать майбутньої дитини

Китайський гороскоп на сьогодні 28 червня: Зміям - стрес, Кроликам - турбота

Китайський гороскоп на сьогодні 28 червня: Зміям - стрес, Кроликам - турбота

Тест на характер за формою великого пальця: які ваші сильні та слабкі сторони

Тест на характер за формою великого пальця: які ваші сильні та слабкі сторони

Температура скотиться до +11: які області атакує похолодання

Температура скотиться до +11: які області атакує похолодання

Останні новини

10:23

Росія намагається взяти велике місто у напівкільце: чи є успіхи в солдат Путіна

10:21

Число 255 знайде лише геній: на загадку дається всього 11 секунд

09:24

В Росії назріває фінансовий колапс: 17% економіки опинилося на межі зриву

09:23

Гороскоп на завтра 29 червня: Левам - незабутній час, Дівам - негаразди

09:22

РФ нарощує озброєння: аналітики розкрили підступний план окупантів

Євро майже по 50: чому подорожчає паливо та що буде з курсом долараЄвро майже по 50: чому подорожчає паливо та що буде з курсом долара
08:57

Гороскоп на липень 2025 для Овнів: знайомство, багато плутанини та важливі новиниВідео

07:57

З-під завалів дістали тіла подружжя: дрон влучив по 21-поверхівці в Одесі – які наслідкиФотоВідео

06:37

Хитрий план Трампа: що буде з допомогою Україні та до чого варто готуватисяПогляд

06:10

Саміт НАТО: підсумки для УкраїниПогляд

Реклама
05:50

Супертест на IQ: знайдіть 3 відмінності в картинці з наручним годинником за 19 с

05:30

Штраф світить не завжди: чи можна їхати прямо, якщо горить стрілка світлофора

04:35

Чому ми кажемо "розарій", якщо там ростуть троянди: вчителька здивувала поясненнямВідео

03:30

Операція в Білорусі або зачистка "ПМР": несподіваний прогноз нового плану для ЗСУВідео

03:00

Прихований "подарунок" від поліції: як відеореєстратор може призвести до штрафу

02:30

Ціни підуть угору: які товари можуть подорожчати в Україні через вартість нафти

01:43

4 знаки зодіаку, які в липні почнуть новий етап життя

01:30

Найромантичніші й найвірніші: 4 дати народження, які приносять щастя в коханні

00:13

Прірва: експерти порівняли ціни на малину в Україні та Сербії

00:11

Кабмін призначив нового голову Інституту національної пам'яті - хто ним став

00:01

Одного сина втратив: путініст Басков готується стати батьком

Реклама
00:01

Палають багатоповерхівки: Росія вдарила по Одесі

27 червня, п'ятниця
23:14

У Європі введуть обов'язкові роботи для біженців: за відмову каратимуть

22:48

Кидок, що змусив заговорити світ: як український атлет став головною зіркою чемпіонатуВідео

22:27

"Для захисту міст": Зеленський провів "технологічну" Ставку, що вирішили

22:25

Сердючку передумали карати за російську мову: мовний омбудсмен назвав причину

21:35

Названо 100 найкращих фільмів XXI століття: які стрічки потрапили до переліку

21:32

Весілля переносили через Путіна: син хворого Кадирова одружується

21:30

Дослідження насторожило: яку ціну готовий заплатити ШІ, щоб не бути вимкненим

20:51

Рахунки за світло зменшаться на 40%: яке налаштування потрібно змінити у пралці

20:25

Чи підуть росіяни на Чернігів за аналогією із Сумами: експерт здивував відповіддюВідео

20:25

Більше, ніж легенда: що приховує таємнича постать козака МамаяВідео

20:14

ЗСУ знищили на аеродромі у Волгоградській області два Су-34

19:58

Чи можна християнам носити вишиванку: священник заявив про "перекреслення віри"Відео

19:58

Чинив опір і травмував правоохоронця: друга Назарія Гусакова затримано, деталі

19:39

Кияни можуть отримувати 20 тис грн на оплату оренди житла через атаки РФ

19:35

"Ось такий захист ваших грошей": у клієнтів ПриватБанку зникають кошти

19:31

Зеленський доручив збільшити виплати військовим: коли та кому піднімуть зарплати

19:10

Як Трамп загубився між Нетаньягу і ПутінимПогляд

19:04

Ключ до солодких плодів: простий інгредієнт змінює правила гри для вашого перцюВідео

18:50

Є нюанс: Путін висловився про третій раунд переговорів з Україною

Реклама
18:46

Як відмити кухню від жиру — прості засоби без шкоди для меблів

18:33

Демографічна катастрофа: депутати Івано-Франківська просять заборонити аборти

18:32

Вводить водіїв у ступор: для чого потрібен синій дорожній знак у формі літери ТВідео

18:29

Який камінь приносить щастя кожному знаку зодіаку: як обрати свій амулет

18:16

На фронті складається дуже погана ситуація: у Третій штурмовій забили на сполох

18:11

Над донькою Кіркорова знову знущаються в мережі: вона не витримала

17:44

Мама-дизайнерка: доросла донька Кошового покрасувалася у сміливій вечірній сукні

17:42

Читати їх ніхто й не думав: розкрито секрет великих шаф з книгами в СРСРВідео

17:35

На Netflix вийшов фінал "Гри в кальмара-3" - як подивитися серіал в Україні

17:34

Як одягнутися на похорон жінці — гід з етикету та поваги

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тиждень
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп КіркоровВіталій КозловськийОлена Зеленська
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти