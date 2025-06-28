В Росії назріває фінансовий колапс: 17% економіки опинилося на межі зриву

Російська економіка глибоко розхитана війною проти України, тому входить у фазу гострого фінансового стресу.

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Російська економіка входить у зону турбулентності / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне про економіку РФ:

Понад 17% виторгу економіки припадає на галузі, що перебувають у зоні ризику через погіршення умов

Затяжна агресія призвела до жорстких санкцій, втрати ринків, падіння інвестицій та зростання витрат

Стійкість економіки наразі підтримується лише за рахунок сировинного сектору та державних вливань

Повномасштабне вторгнення Росії в Україну дедалі більше підриває економіку самої країни-агресорки. За словами аналітиків Центру макроекономічного аналізу і короткострокового прогнозування (ЦМАКП), наближеного до російської влади, ситуація набуває критичних масштабів.

Фахівці Центру попереджають: економіка РФ занурюється в етап глибокого фінансового напруження. У зоні серйозного ризику опинились ті галузі, які забезпечують більш ніж 17% всіх доходів реального сектору. Це промисловість, будівництво, машинобудування, транспорт.

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Причиною різкого погіршення стану є не лише внутрішні чинники, а й затяжна війна проти України. Санкційна ізоляція, падіння інвестицій, втрата зовнішніх ринків і зростання витрат різко знизили можливості підприємств підтримувати прибутковість. Водночас рекордні кредитні ставки зробили фінансування бізнесу надзвичайно складним - позики під 16–17% стали нормою.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Масові неплатежі й наростаючі борги формують ланцюгову реакцію банкрутств. Підприємства не витримують умов, в яких змушені працювати, і щоразу більше з них зупиняються або скорочують виробництво.

Наразі вся економічна стабільність РФ тримається на експорті сировини й державному фінансуванні. Але така модель не може забезпечити довгострокове зростання. Без припинення війни та послаблення санкцій очікувати відновлення немає підстав.

Попри критичність ситуації, з боку російської влади немає жодної реакції. Кремль продовжує демонструвати зовнішню стабільність, уникаючи визнання масштабних проблем. Тим часом експерти попереджають: накопичений системний ризик може спричинити хвилю банкрутств і масові скорочення.

Таким чином, ціною агресивної зовнішньої політики стала економічна криза всередині країни. Війна, що триває вже понад три роки, веде Росію до глухого економічного кута, де бізнес задихається під вагою боргів і фінансових зобов'язань.

Проблеми в економіці РФ - що відомо

Як розповідав Главред раніше, війна затягує економіку РФ в неминучу прірву. Дедалі частіше звучать думки, що без зупинки бойових дій країна може зануритись у масштабну кризу.

Також нещодавно Кремль попередили про катастрофу, схожу на ту, як при розвалі СРСР. За словами аналітиків, попри формальну відсутність рецесії, Росія поступово занурюється у тривалу економічну стагнацію.

Своєю чергою полковник запасу ЗСУ Олег Жданов назвав сценарій закінчення війни. Наслідки переведення економіки РФ на військові рейки явно не найсвітліші, вважає експерт.

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Що таке ЦМАКП? Центр макроекономічного аналізу та короткострокового прогнозування (ЦМАКП) - це російський аналітичний центр, який займається дослідженням і прогнозуванням макроекономічних тенденцій. Він відомий тим, що традиційно близький до уряду і Кремля, а його огляди і доповіді часто відображають погляд на економічну ситуацію зсередини владних кіл Росії. Основні напрямки діяльності ЦМАКП включають: Моніторинг поточних макроекономічних процесів в економіці Росії.

Макроекономічні дослідження і прогнозування, включно з розробленням сценарних прогнозів розвитку економіки.

Аналіз найважливіших тенденцій у різних секторах економіки, таких як державні фінанси, грошово-кредитна політика, зовнішня торгівля, промислове виробництво, споживання та інвестиції.

Розробка рекомендацій у сфері економічної політики для органів влади Російської Федерації та великих компаній. ЦМАКП регулярно публікує звіти та аналітичні записки, в яких оцінюється стан російської економіки, виявляються ризики і пропонуються можливі шляхи розвитку. Його аналітичні матеріали часто цитують у російських і міжнародних ЗМІ, оскільки вони дають уявлення про точку зору, близьку до офіційної, але при цьому можуть містити досить критичні оцінки.

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