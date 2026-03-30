Росія запустила 'Кинджали' по Україні - де зафіксували ракети

Росія здійснила запуск гіперзвукових ракет "Кинджал" по Україні.

https://glavred.net/war/rossiya-zapustila-rakety-kinzhal-po-ukraine-gde-razdalis-pervye-vzryvy-10753079.html Посилання скопійоване

Росія запустила "Кинджали" по Україні

Про що йдеться у матеріалі:

Гіперзвукові ракети, за даними моніторів, пролетіли курсом на Старокостянтинів, Хмельницької області

Країна-агресорка Росія підняла в повітря винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Зафіксовано пуски ракет по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомляють військові, було зафіксовано швидкісну ціль на Житомирщині після того, як злетіли російські МіГ-31К.

відео дня

/ Скріншот

Як повідомляють моніторингові канали, було зафіксовано запуск ракети типу "Кинджал" у напрямку півночі Київської області. Вона пройшла повз територію Білорусі та рухалася в бік Житомирщини — через Житомир із ймовірним подальшим курсом на Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Також повідомлялось про ще одну ракету "Кинджал", яка рухалася тим самим маршрутом. Однак, друга ракета не долетіла до території України — її локаційно втрачено в районі Брянської області РФ.

Ракета "Кинджал" / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом доби 30 березня російські війська завдали близько 70 ударів по двох районах Дніпропетровської області, використовуючи дрони та артилерію. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.

Крім того, Росія атакувала житловий будинок у Київській області за допомогою дрона типу "Шахед". Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, під удар потрапив Броварський район, де було зруйновано приватний будинок.

Також у Миколаївській області внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали десять людей, повідомив очільник ОДА Віталій Кім.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред