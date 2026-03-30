Росія запустила "Кинджали" по Україні - де зафіксували ракети

Юрій Берендій
30 березня 2026, 22:12оновлено 30 березня, 22:53
Росія здійснила запуск гіперзвукових ракет "Кинджал" по Україні.
Росія запустила "Кинджали" по Україні - що відомо

  • Росія запустила ракети "Кинжал" по Україні
  • Гіперзвукові ракети, за даними моніторів, пролетіли курсом на Старокостянтинів, Хмельницької області

Країна-агресорка Росія підняла в повітря винищувачі МіГ-31К, які є носіями гіперзвукових ракет "Кинджал". Зафіксовано пуски ракет по Україні. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Як повідомляють військові, було зафіксовано швидкісну ціль на Житомирщині після того, як злетіли російські МіГ-31К.

Як повідомляють моніторингові канали, було зафіксовано запуск ракети типу "Кинджал" у напрямку півночі Київської області. Вона пройшла повз територію Білорусі та рухалася в бік Житомирщини — через Житомир із ймовірним подальшим курсом на Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Також повідомлялось про ще одну ракету "Кинджал", яка рухалася тим самим маршрутом. Однак, друга ракета не долетіла до території України — її локаційно втрачено в районі Брянської області РФ.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, протягом доби 30 березня російські війська завдали близько 70 ударів по двох районах Дніпропетровської області, використовуючи дрони та артилерію. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 12 отримали поранення.

Крім того, Росія атакувала житловий будинок у Київській області за допомогою дрона типу "Шахед". Як повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник, під удар потрапив Броварський район, де було зруйновано приватний будинок.

Також у Миколаївській області внаслідок атаки ворожих безпілотників постраждали десять людей, повідомив очільник ОДА Віталій Кім.

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України — вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Сирський розкрив реальні плани наступу РФ на Україну - що вдалось зірвати ЗСУ

Сирський розкрив реальні плани наступу РФ на Україну - що вдалось зірвати ЗСУ

У МЗС жорстко відреагували на скандальні звинувачення Ірану на адресу України

У МЗС жорстко відреагували на скандальні звинувачення Ірану на адресу України

Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

Китайський гороскоп на завтра, 31 березня: Бикам — драма, Драконам — заощадження

Китайський гороскоп на завтра, 31 березня: Бикам — драма, Драконам — заощадження

Долар і євро раптово обвалились: курс валют на 31 березня

Долар і євро раптово обвалились: курс валют на 31 березня

Циклон несе дощі та мокрий сніг: коли на Львівщині різко похолоднішає

Циклон несе дощі та мокрий сніг: коли на Львівщині різко похолоднішає

Робітники копали землю і знайшли 1300-річну скарбницю з золотом - перші деталі

Робітники копали землю і знайшли 1300-річну скарбницю з золотом - перші деталі

23:18

Сирський розкрив реальні плани наступу РФ на Україну - що вдалось зірвати ЗСУ

23:13

Перемога України через війну США з Іраном: розкрито несподіваний сценарій

23:10

Дніпро опиниться в епіцентрі хмарного фронту: як зміниться погода у місті

22:33

У МЗС жорстко відреагували на скандальні звинувачення Ірану на адресу України

22:12

Росія запустила "Кинджали" по Україні - де зафіксували ракети

Стоп-кран зірваний: великих наступів РФ уже не буде, військові відчувають брак коштів – МіловСтоп-кран зірваний: великих наступів РФ уже не буде, військові відчувають брак коштів – Мілов
22:10

Кохання з першого погляду та зміни: що чекає на Водоліїв у квітні — гороскоп на місяцьВідео

21:57

РФ атакувала Дніпропетровщину майже 70 разів: є загиблий та багато поранених

21:51

Зарплати в Україні зросли: де отримують до 78 тисяч, ситуація по регіонах

21:48

Томати без розсади - як отримати врожай просто з ґрунту

Реклама
21:42

Помітна економія пального: достатньо натиснути одну кнопку в автомобілі

21:26

Тюлі стануть білосніжними до Великодня: у якому простому розчині їх слід замочити

21:24

Помер зірка "Масок" Володимир Комаров: "Пішов за веселку"

21:16

Україна може провалити підготовку до наступної зими - названо причину

21:02

Достатньо однієї деталі: трендові аксесуари весни-літа 2026

20:46

Перегрупування РФ чи "тиша" перед бурею: що відбувається на лінії фронту

20:40

Казна на нулі: названо терміни фінансового обвалу в РФ, що наближаєтьсяВідео

20:11

Секрет великих тюльпанів: що обов’язково зробити навесні

20:09

На кого чекає звільнення, несподівані гроші та сюрпризи: гороскоп на квітень 2026Відео

19:42

"Є зобов'язання": перша леді відповіла, чи піде Зеленський на другий термін

19:29

Чудо-спрей для дому: розкрито простий секрет ідеальної чистоти надовгоВідео

Реклама
19:28

Весною під кожен кущ: чим підживити полуницю для солодких та великих ягідВідео

19:11

Як за хвилину відрізнити натуральну сметану від підробки: на що дивитися

19:10

Віктор Андрусів: Чому Україна не може віддати Донбас навіть заради мируПогляд

18:54

Не лише маринад: що впливає на смак і соковитість шашлику

18:42

Погода різко зміниться: коли і де випадуть дощі з грозами, названо регіон

18:29

Залишиться чи піде: Ребров визначився з майбутнім у збірній, що відомо

18:18

Цибуля точно не піде в стрілки: яким домашнім розчином її слід обробити

18:01

Наречений Лесі Нікітюк показав першу дорослу вечірку сина

17:51

"Стоп-кран зірвано": Росія згортає війну проти України, чого чекати даліВідео

17:38

"Я б перед вами не стояла": Сумська зробила зізнання про рукоприкладство чоловіка

17:32

Секрет кулінарних майстрів: одна хитрість робить яєчню справді ідеальноюВідео

17:22

На кого чекають несподівані новини та великі гроші: гороскоп на квітень 2026Відео

17:13

В Україні різко посилять відключення світла - у яких регіонах і яка причина

17:04

Як проростити картоплю для посадки: що працює краще - світло чи темрява

17:02

Буде навіть сніг: українців дивуватиме холодна погода

16:57

"Велика втрата для кожного": пішов з життя легендарний український режисер

16:31

Чистий четвер 2026 року вже незабаром: головні заборони, про які мовчать

16:27

Росія готує напад: оприлюднено терміни та сценарій нової війни в Європі

16:24

У Кремлі зробили заяву про загальну мобілізацію в Росії - що відомо

16:15

Димар швидко очиститься від сажі та нальоту: що слід кинути в топку

Реклама
15:52

Долар і євро раптово обвалились: курс валют на 31 березня

15:51

В Україні фіксують хвилю "мінувань": поліція отримала понад 1200 повідомлень

15:43

Десульфуризація димових газів: перші кроки України до екологічної безпеки новини компанії

15:31

Вісім років невдач добігають кінця: що принесе Скорпіонам квітень 2026 рокуВідео

15:17

Робітники копали землю і знайшли 1300-річну скарбницю з золотом - перші деталі

15:12

Син Наталки Денисенко переніс операцію в "Охматдиті" — що сталося

15:09

Циклон несе дощі та мокрий сніг: коли на Львівщині різко похолоднішає

15:08

Погода на Житомирщині різко зміниться після дощів: коли чекати потепління

14:40

Київський півмарафон Незламності 2026: 1+1 media стала генеральним медіапартнером події

14:25

У РФ значні втрати: Сили оборони влупили по важливих об'єктах

