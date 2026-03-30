РФ атакувала Дніпропетровщину майже 70 разів: є загиблий та багато поранених

Постраждалі різного віку отримали поранення середньої та тяжкої тяжкості і госпіталізовані до лікарень.

Російські окупанти здійснили майже 70 атак на райони Дніпропетровщини

Коротко:

Майже 70 обстрілів РФ у двох районах Дніпропетровщини

Внаслідок атак загинув 65-річний чоловік

Ще 12 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості

Російські окупанти протягом доби 30 березня здійснили близько 70 ударів по двох районах Дніпропетровської області. Ворог атакував регіон, застосовуючи безпілотники та артилерію. Унаслідок обстрілів загинула одна людина, ще 12 дістали поранення.

Обстріл Нікопольщини

Як повідомив у своєму Telegram-каналі очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, на Нікопольщині обстріли велися по районному центру та громадах: Марганецькій, Червоногригорівській, Мирівській та Покровській.

Пошкоджені гімназія, багатоквартирні та приватні будинки, магазини, майстерня та автомобілі.

"У Покровській громаді загинув 65-річний чоловік, поранені чоловіки 55 та 62 років. У Нікополі через ворожу атаку постраждали 8 людей. Чоловіки 45 і 54 років госпіталізовані у важкому стані. У Мирівській громаді дістала поранень 73-річна жінка. Вона ушпиталена. Її стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості", – зазначив Ганжа.

Обстріл Криворіжжя

На Криворіжжі російські обстріли влучили по Зеленодольській та Грушівській громадах. Там були пошкоджені житлові будинки та сонячна панель.

"Постраждав 68-річний чоловік. Він у лікарні у стані середньої тяжкості", – додав очільник ОВА.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

