Є поранений: Росія завдала удару дроном по будинку на Київщині

Ангеліна Підвисоцька
29 березня 2026, 01:33
В результаті атаки було зруйновано приватний будинок у Броварському районі області.
Росія завдала удару дроном по будинку / Колаж: Главред, фото: 117-а окрема важка механізована бригада, скріншот map.ukrainealarm.com, ua.depositphotos.com

РФ завдала удару "Шакхедом" по житловому будинку в Київській області. Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

Відомо, що під ударом опинився Броварський район. В результаті атаки було зруйновано приватний будинок.

"У східній частині Броварщини пошкоджено приватний будинок", — зазначив він.

В результаті атаки було поранено чоловіка 1959 року народження. У нього травми від уламків скла.

Нова тактика російських ударів — думка експерта

Авіаційний експерт Костянтин Криволап заявив, що сьогодні Росія робить акцент на ударах по Україні саме "Шахедами" з метою виснажити протиповітряну оборону.

За його словами, противник прагне завдавати максимальної шкоди, застосовуючи недорогі засоби ураження.

"Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, тому Україна має готуватися до нових викликів", — підкреслив він.

Удари РФ — останні новини України

Як повідомляв Главред, в ніч на 26 березня російські окупанти атакували Одеську область дронами. Під удар безпілотників потрапила портова інфраструктура та енергетика. Пошкодження зафіксовано в Ізмаїлі та Вілківській громаді.

Вдень 26 березня країна-агресор Росія атакувала Дніпро "Шахедами". В результаті ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий будинок. Щонайменше п'ятеро людей поранено.

Водночас монітори повідомляють, що окупаційна армія РФ готується до нового комбінованого удару по Україні. Атака може відбутися протягом найближчих 48 годин.

Про особу: Микола Калашник

Микола Калашник — український державний діяч. Голова Київської обласної державної адміністрації з 24 березня 2025 року, пише Вікіпедія.

Раніше обіймав посаду першого заступника голови Київської обласної державної адміністрації.

війна в Україні новини Броварів Київська область вторгнення Росії атака дронів
