Вісім дітей та двоє дорослий поранені на Миколаївщині внаслідок удару РФ

Олексій Тесля
29 березня 2026, 07:55
В результаті удару РФ по Воскресенській громаді постраждали діти, а також дорослі.
Атака дронів, рятувальник
Росія атакувала дронами Миколаївську область / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Держнадзвичайна служба

Головне:

  • Вісім осіб отримали поранення в Миколаївській області
  • В результаті удару РФ постраждали семеро дітей

Десять осіб отримали поранення в результаті атаки ворожих дронів у Миколаївській області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у своєму Telegram-каналі.

За його даними, внаслідок удару РФ по Воскресенській громаді постраждали семеро дітей, а також одна доросла людина.

"Увечері в результаті атаки "шахідів" у Воскресенській громаді було поранено вісім осіб, з них семеро – діти. Усі госпіталізовані, їм надається необхідна медична допомога", – написав Кім.

Подробиці удару РФ

Кількість постраждалих внаслідок удару російського БПЛА на Миколаївщині вже досягла десяти, повідомив начальник ОВА Віталій Кім.

"У Воскресенській громаді Миколаївського району внаслідок атаки та падіння уламків БПЛА на території громадського місця відпочинку постраждали десять осіб – дві жінки віком 40 і 18 років, п'ять дівчаток і троє хлопчиків віком від 10 до 16 років. Усі постраждалі були госпіталізовані. шестеро постраждалих дітей – у стані середньої тяжкості.

Раніше повідомлялося про те, що російські окупанти підняли в повітря МіГ-31К. По всій країні оголошено повітряну тривогу. Стало відомо про те, що були запуски гіперзвукових ракет "Кинжал".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ завдала удару дроном по будинку на Київщині. В результаті атаки було зруйновано приватний будинок у Броварському районі області.

Як писав Главред, раніше ворог атакував Одесу ударними дронами , зафіксовано руйнування в житловому секторі та інфраструктурі. В результаті атаки є загиблі.

Про персону: Віталій Кім

Віталій Олександрович Кім - український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року - голова Миколаївської обласної військової адміністрації, пише Вікіпедія.

Під час повномасштабного вторгнення РФ на Україну росіяни вдарили по будівлі Миколаївської ОВА. Це сталося 29 березня 2022 року. Тоді внаслідок удару крилатою ракетою обвалилася центральна частина будівлі, де знаходився і кабінет Миколи Кіма. У момент "прильоту" його в будівлі не було, проте жертв уникнути не вдалося - загинула 31 людина.

У Віталія Кіма є дружина - Юлія. Також у нього є троє дітей - дочки Євгенія та Олександра, син Руслан. 6 березня 2022 року голову Миколаївської ОВА було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Миколаївська область Віталій Кім атака дронів
РФ била тисячами БПЛА, КАБів та десятками ракет: Зеленський розкрив сумні деталі

12:02Україна
