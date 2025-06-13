Російський штурмовик збив свій же Су-25: ефектне відео 'дружнього вогню'

Відео "дружнього вогню" оприлюднили російські пабліки, що підтверджує інцидент.

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Російський Су-25 знищив свого напрника / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

Коротко:

Російський Су-25 збив свій штурмовик Су-25

Пілот збитого літака катапультувався

У п'ятницю, 13 червня, російський штурмовик збив свій же Су-25. Інцидент нібито стався під Соледаром у Донецькій області. Відео із "дружнім вогнем" оприлюднили російські пабліки.

Вранці п'ятниці, 13 червня 2025 року, в інформаційному просторі з’явилися перші повідомлення про чергову авіаційну втрату російських військ. За попередніми даними, було збито штурмовик Су-25. Однак на той момент офіційного підтвердження цієї інформації з української сторони не надходило.

відео дня

Згодом у мережі оприлюднили відеозапис, який підтверджує факт знищення російського Су-25. Як зазначається, інцидент трапився поблизу окупованого Соледара і став наслідком так званого "дружнього вогню".

Під час обстрілу українських позицій один із літаків, який виконував маневр кабрування та запускав некеровані ракети, несподівано зачепив свого ведучого — іншого Су-25. Пілот збитого Су-25 катапультувався.

"Льотчик у госпіталі. Зламана рука. Що тут було порушено і хто в цій аварії винен, розбереться комісія", - пише російський пропагандист Fighterbomber.

Дивіться відео "дружнього вогню":

Російський Су-25 збив напарника / Фото: скріншот

Інцидент також підтвердив український OSINT-аналітик AviVector. Він повідомив, що під час бойового вильоту пара штурмовиків Су-25 з аеродрому "Таганрог-Центральний" діяла на Вугледарсько-Авдіївському напрямку.

"У ході місії один із літаків зазнав аварії та розбився", - зазначив AviVector.

У свою чергу OSINTtechnical заявив, що вранці 13 червня пілот російських ВПС випадково збив свого товариша по службі некерованими ракетами над Донецькою областю.

Ліквідація російських літаків - останні новини

Нагадаємо, 7 червня 2025 року на Курському напрямку українські військові збили ворожий винищувач Су-35.

Також Сили оборони України минулого тижня знищили ключові ворожі позиції для обстрілів, ліквідували три установки "Іскандер", збили літак Су-35 і пошкодили російські вертольоти. Президент Зеленський повідомив, що завдяки цим ударам значно ускладнено логістику та аеродроми ворога.

Як повідомляв Главред, у ніч на 9 червня Сили спеціальних операцій України разом із іншими підрозділами завдали удару по аеродрому Саваслейка в Нижегородській області РФ. Там базуються винищувачі МіГ-31К з ракетами "Кинджал". Повідомлялося, що знищено дві одиниці ворожої авіатехніки.

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Літак Су-25 Су-25 - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

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