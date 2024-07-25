Росія підняла авіацію - 6 бортів Ту-95 та 3 Ту-22, є загроза обстрілу

У повітряному просторі Росії перебуває 6 бортів Ту-95, а також 3 Ту-22. Прямують в район "Енгельс". Про це повідомили у Повітряних силах України та моніторингові канали.
Очікується, що в Саратовську область перші борти зайдуть приблизно в 22:30.
Обстріли України
Нагадаємо, РФ постійно атакує Україну за допомогою авіації та дронів. Вніч на 25 липня було здійснено атаку дронами на Київ.
У ніч на 25 липня російські окупанти атакували дронами "Шахед" місто Вилкове Ізмаїльського району Одеської області. У результаті постраждала портова інфраструктура, приватний будинок. Двоє людей дістали поранення.
Також в черговий раз росіяни продовжують випробовувати нові далекобійні дрони-камікадзе під час атак по Україні.
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