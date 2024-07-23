РФ змінює тактику застосування БПЛА у ході атак: Жданов назвав головну небезпеку

Уже було чотири випадки, коли дрон завертав на територію Білорусі і йшов у бік Вітебська, на Російську Федерацію, каже Жданов.

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РФ змінює тактику застосування БПЛА / колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Російське військове командування змінює тактику застосування безпілотників. Про це на чаті в Главреді розповів військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

Він зазначив, що можливо це пов’язано з невеликою кількістю вироблених безпілотників (схоже, з цим є проблеми), а також через проблеми з піроксиліном (це одна зі складових вибухових речовин, які Росія не виробляє, а купує).

"Можливо, у РФ безпілотники ще є, а ось бойового заряду для них немає. Росіяни зараз зазвичай запускають рій безпілотників, у складі якого є ударні бойові дрони з фугасним зарядом, пустушки, в яких, найімовірніше, лежить баласт, щоб не порушувати аеродинаміки, і дрони-розвідники. Зрозуміло, що дрони-камікадзе виконують вогневе завдання, дрони-розвідники відстежують нашу систему ППО і, можливо, дають об'єктивний контроль ураження цілей, на які націлені бойові дрони, а пустушки перевантажують нашу систему ППО, оскільки РЛС не розрізняє, є бойовий заряд чи ні, а просто бачить дрон", - говорить військовий експерт.

Він зауважив, що під час попередніх атак кілька днів тому дрони просто зникли з радарів. Військові припускають, що вони могли просто впасти десь на території України, бо скінчилося паливо, і ними перестали керувати. Зараз тривають активні пошуки безпілотників у тих місцях, де вони зникли з радарів.

"Уже було чотири випадки, коли дрон завертав на територію Білорусі і йшов у бік Вітебська, на Російську Федерацію. Нагадаю, що палива "шахеду" вистачає на 900 км, тому цілком можливо, що дрони-пустушки можуть повертати через Білорусь і йти на вихідний аеродром, щоб їх потім повторно можна було запустити. Це лише версія, але вона має право на життя. На користь цієї версії свідчить ще й те, що білоруське командування знає про цю операцію, тому що кожного разу, коли дрон входить у повітряний простір Білорусі, білоруси піднімають винищувач або вертоліт і супроводжують безпілотник. Так нещодавно дрон пройшов над білоруським Гомелем і пішов на Вітебськ, на територію РФ. Тобто білоруси щоразу знають, зустрічають, супроводжують", - додає Жданов.

За його словами, нам потрібно стежити, щоб дрони не пішли зворотним маршрутом і не зайшли до нас із Житомирської, Рівненської або Київської областей, тобто з півночі, на нашу територію.

"Це найнебезпечніше для нас у цій історії", - наголосив полковник запасу.

Дивіться відео чату з Олегом Ждановим, де він спрогнозував подальший хід війни:

Він також згадав слова Лукашенка, сказані 3 липня в урочистій промові з нагоди Дня незалежності Білорусі.

"Він сказав, що українцям треба не бавитися на кордоні, щоб білоруси, не дай Боже, не застосували силу проти України. У цьому разі хочеться сказати білорусам: не балуйтеся, тому що в України є дрони і багатющий досвід їх застосування (особливо у СБУ, Василь Малюк уже цілий антинафтопереробний фронт відкрив), а Мозирський завод буквально за 30 км від нашого кордону", - підсумував Олег Жданов.

Хто такий Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт. З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, країна-агресорка Росія у ніч на вівторок, 23 липня, вдарила по Україні дронами-камікадзе "Шахед" і ракетою Х-69. Без влучань не обійшлося. У Сумській ОВА повідомили, що окупанти нанесли авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури Шосткинської громади.

21 липня ворог також наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури у Шосткинському районі Сумської області. Тоді ж, окупанти атакували Київ, але всі ворожі безпілотники були знищені силами і засобами протиповітряної оборони ЗСУ.

В той же час, в Україні став міцнішим захист неба, бо Німеччина вже передала додаткову систему ППО Patriot. Про це офіційно заявив президент України Володимир Зеленський.

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