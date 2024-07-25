РФ атакувала Київ дронами: на підступах до столиці збили всі "Шахеди"

У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих.

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У Києві оголошували повітряну тривогу через атаку дронів / Колаж: Главред, фото: t.me/SJTF_Odes

У ніч на 25 липня в низці регіонів України оголошували повітряну тривогу через ворожу атаку дронів. Під прицілом БПЛА був і Київ. Силами і засобами протиповітряної оборони на підступах до столиці було ліквідовано всі ударні безпілотники.

Як повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків.

У Києві обійшлося без руйнувань і постраждалих. Оперативні відомості оновлюються та уточнюються.

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"Під час крайньої повітряної тривоги безпілотники окупантів заходили на столицю з різних напрямків, але ще на підступах усі були знищені силами і засобами ППО (Тип і кількість ударних дронів - у звітах Повітряних Сил)", - йдеться в повідомленні.

Нічна атака РФ 24 липня 2024 року - що відомо

Уранці 24 липня в Харкові прогриміли вибухи. Російські окупанти завдали ударів по місту.

Зокрема, о 05:30 ранку окупанти обстріляли Немишлянський район. Унаслідок ракетних балістичних ударів пошкоджено промислову будівлю, п'ять автомобілів, один будинок.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, є інформація про одного загиблого.

Також близько 05:00 окупанти вдарили по Малоданилівській громаді. Під обстріл потрапило селище Лісове. Один чоловік отримав поранення, госпіталізації він не потребував.

Крім того, окупанти атакували дронами Ізмаїл Одеської області. Постраждав порт. Унаслідок "прильоту" в будинок є поранені. Крім того, вночі російський "Шахед" ударив по румунському селу Плауру.

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