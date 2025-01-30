Акцент на 'спецконтингент': ГУР розкрило плани РФ щодо мобілізації на 2025 рік

Москва щомісяця залучатиме до 10 тисяч осіб "спецконтингенту" для поповнення втрат, розповіли в ГУР.

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РФ планує мобілізувати майже 300 тисяч осіб у 2025 році / Колаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

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У 2025 році Росія планує мобілізувати щонайменше 280 тисяч військових

РФ заміщуватиме втрати "спецконтингентом"

Щомісячно до армії окупантів залучатимуть щонайменше 10 тисяч осіб "спецконтингенту"

У 2025 році РФ планує залучити щонайменше 280 тисяч солдатів. Мобілізуватимуть здебільшого "спецконтингент" – осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, мають судимості, борги або знаходяться під слідством. Про це повідомило Головне управління розвідки.

"У 2025 році для поповнення втрат окупаційної армії у війні проти України держава-агресор Росія розраховує залучити щонайменше 126 тисяч солдатів із так званого "спецконтингенту", - йдеться у повідомленні.

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В ГУР пояснили, що РФ робить акцент на громадянах, які відбувають покарання у в'язницях, перебувають під слідством, мають заборгованості за кредитами або інші юридичні проблеми. За даними розвідки, Росія планує щомісяця мобілізовувати близько 10 тисяч осіб "спецконтингенту".

Загалом у 2025 році країна-агресор має намір мобілізувати щонайменше 280 тисяч військовослужбовців для заміщення втрат у війні проти України.

Мобілізація в РФ - новини за темою

Нагадаємо, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман зауважив, що у РФ наразі діє рекрутингова мобілізація і багато новобранців мають мінімальні знання про військову справу. Хоча росіяни намагаються навчати мобілізованих, щоб зменшити втрати, спочатку вони все одно погано підготовлені.

Також росіян, які втекли від бойових дій у Курській області, будуть мобілізувати або залучати до робіт на підтримку армії у спеціальних пунктах для біженців, йдеться в постанові в.о. губернатора Курської області Олексія Смирнова.

Як повідомляв Главред, російська влада через нестачу ресурсів мобілізує на фронт бездомних із Сибіру та вихідців із бідних країн, повідомляє Радіо Свобода. Воєнкоми регулярно навідуються до притулків, а вербувальники активно агітують чоловіків підписувати контракти.

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Що таке ГУР? Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) — розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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