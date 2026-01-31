Рус
Пауза російських ударів по Україні зіграє на руку Путіну - Fox News

Віталій Кірсанов
31 січня 2026, 12:33
Раніше Трамп заявив, що сторони "дуже близькі до врегулювання", висловивши обережний оптимізм щодо можливих переговорів.
Що написано в матеріалі Fox News:

  • Незважаючи на паузу, в Росії лунають публічні заклики до ескалації
  • Коротке затишшя не змінює реалій війни

Україна терміново вживає заходів для посилення протиповітряної оборони на тлі очікуваного завершення тимчасової паузи в російських авіаударах по Києву та інших містах. Військові та дипломатичні експерти попереджають, що ця пауза навряд чи змінить ситуацію на полі бою і може в кінцевому підсумку посилити переговорні позиції Москви. Про це пише Fox News.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що сторони "дуже близькі до врегулювання", висловивши обережний оптимізм щодо можливих переговорів між Росією та Україною. Водночас у Кремлі повідомили, що президент РФ Володимир Путін нібито погодився на особисте прохання Трампа призупинити удари по Києву до 1 лютого, назвавши це кроком для створення умов для діалогу. Українська влада наголосила, що ніякого формального припинення вогню не існує.

На тлі прогнозів різкого похолодання – до мінус 26 °C у Києві – президент Володимир Зеленський заявив про посилення систем ППО ближнього радіусу дії для захисту прифронтових і прикордонних міст, зокрема Херсона, Нікополя та громад Сумської області. За його словами, російські безпілотники фактично ведуть безперервні атаки на цивільне населення в цих районах.

Незважаючи на паузу, в Росії лунають публічні заклики до ескалації. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив про необхідність застосування "зброї відплати", а глава Чечні Рамзан Кадиров відкрито висловився проти будь-яких переговорів.

Символічна пауза

Експерти відзначають, що пауза носить скоріше символічний характер. Віце-адмірал у відставці Роберт С. Гарвард вважає, що припинення ударів є політичним сигналом, а не відображенням змін у військовій стратегії Росії. За його словами, це може послабити позиції України в переговорах після завершення паузи.

Колишня високопоставлена чиновниця Держдепартаменту США Керрі Філіпетті також застерегла від сприйняття паузи як кроку до миру. Вона підкреслила, що коротке затишшя не змінює реалій війни і може створити додаткові ризики для України.

Окремо Зеленський заявив про проблеми із захистом цивільного населення через затримки західного фінансування. За його словами, затримки з платежами за програмою закупівлі озброєння призвели до дефіциту ракет Patriot напередодні недавніх російських ударів, які спричинили відключення електроенергії в окремих районах Києва.

Гарвард зазначає, що дефіцит систем ППО є глобальною проблемою на тлі зростання загроз з боку Росії та Китаю. На його думку, тактична пауза в ударах може в кінцевому підсумку зіграти на руку Москві, демонструючи її готовність до діалогу без реальної зміни курсу війни.

"Ця тактична пауза тільки посилює переговорну позицію Росії. Путін показує світу, що він готовий слухати і реагувати. Натомість він захоче більшої підтримки своєї позиції і вимог", – сказав Гарвард.

"Час покаже", – додала Філіпетті. "Дипломатія завжди може здаватися безрезультатною, поки не буде укладено справжню угоду. Якщо цю коротку паузу, викликану постійним тиском президента Трампа на Путіна, можна буде використовувати для досягнення додаткового прогресу в тристоронніх переговорах, це буде дуже позитивним результатом".

Чому Путін погодився на енергетичне перемир'я – думка експерта

Експерт Іван Яковина зазначив, що російські блогери обурені заявою Трампа про прохання до Путіна не бити по енергетиці України в морози. Вони вважають це "зрадою" і бояться, що Кремль зупинить атаки напередодні сильних холодів. Путін, Лавров і Пєсков мовчать, що тільки посилює роздратування в російських пропагандистських колах.

Яковина припускає, що Путін погодився на прохання Трампа, тому що саме той є ключовою надією Кремля на вигідний вихід з війни. Водночас публічність цієї домовленості б'є по іміджу російського лідера всередині РФ, тому, швидше за все, він просто уникатиме коментарів і тимчасово зникне з публічного простору.

Енергетичне перемир'я - що відомо

Як повідомляв Главред, 29 січня президент США Дональд Трамп звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з проханням утриматися від ударів по українських містах протягом тижня.

Президент Володимир Зеленський подякував Сполученим Штатам за зусилля, спрямовані на припинення атак по енергетичній інфраструктурі, і висловив надію, що американській стороні вдасться досягти відповідних домовленостей. Згодом він заявив, що Україна дзеркально дотримуватиметься так званого енергетичного перемир'я, хоча безпосередньо під час переговорів в Абу-Дабі це питання не обговорювалося.

У Кремлі заявили, що енергетичне перемир'я триватиме тільки до 1 лютого. За словами прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, РФ погодилася тимчасово не атакувати енергооб'єкти на прохання Дональда Трампа, щоб створити умови для переговорів.

Про джерело: Fox News

Fox News Channel - американський консервативний інформаційний канал, який вперше вийшов в ефір 7 жовтня 1996 року. Він є основним інформаційним каналом США. Про це повідомляє Вікіпедія. Канал рекламує себе як той, що нейтрально висвітлює події. Однак, канал дотримується консервативної орієнтації, близький до Республіканської партії США

