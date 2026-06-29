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Росія завдала масованого удару по Україні, кількість жертв зростає – що відомо

Юрій Берендій
29 червня 2026, 14:49
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Масовані атаки РФ охопили одразу кілька областей України. Зеленський повідомив про наслідки і пояснив, яка зброя здатна врятувати більше життів.
Росія завдала масованого удару по Україні, кількість жертв зростає – що відомо
Росія завдала удару по Україні - що відомо про наслідки / Колаж: Главред, фото: ДСНС Дніпропетровщини

Про що сказав Володимир Зеленський:

  • Через ракетний удар РФ по Дніпру загинули 5 людей, 29 поранені
  • Росіяни атакували дроном звичайну маршрутку в Запоріжжі
  • Зеленський закликав Європу прискорити розробку антибалістичного захисту

Війська РФ протягом доби завдали серії масованих ударів по різних регіонах України. Під ударами опинилися Дніпро, Запоріжжя, Нікополь, Сумщина, Одещина, Чернігівщина, Херсонщина та Харківщина. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Росія завдала ракетного удару по Дніпру, по інфраструктурі. На місці зараз триває рятувальна операція. Залучені всі служби, допомагають людям усім необхідним. На жаль, станом на зараз відомо, що пʼять людей загинули. Мої співчуття рідним і близьким. Двадцять девʼять людей поранені внаслідок цього удару", - повідомив Володимир Зеленський.

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Окрім Дніпра, російські війська атакували й інші українські міста та області. За словами глави держави, окупанти застосовували як ракети, так і ударні безпілотники, а окремі атаки були спрямовані навіть проти рятувальників, які виконували свою роботу.

"Був сьогодні російський удар по Запоріжжю, по звичайній маршрутці. Троє людей загинули через цю атаку дроном. Мої співчуття. Шестеро людей поранені, і серед них дитина. У Нікополі росіяни завдали повторного удару по рятувальниках, по пожежній автівці. Били по енергетиці на Сумщині, Одещині, Чернігівщині. Також були удари по Херсону та Харківщині", - сказав президент.

Окремо Зеленський звернув увагу на необхідність посилення захисту українського неба. Він наголосив, що сучасні засоби протиракетної оборони залишаються одним із ключових факторів для збереження життів мирних жителів, а також закликав європейських партнерів пришвидшити розвиток власних оборонних спроможностей.

"Важливо, щоб у Європі робота над власним антибалістичним захистом була максимально активною. Свої системи, ракети. Чим швидше таких можливостей стане більше, тим більше життів вдасться захистити", - підсумував він.

Росія завдала масованого удару по Україні, кількість жертв зростає – що відомо
Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Чому Росія посилила атаки по Україні - коментар експерта

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов зазначив, що останнім часом Росія значно посилила масштаби та інтенсивність ударів по Києву й інших українських містах.

На його думку, така тактика свідчить про складне становище Кремля. Експерт вважає, що в російському політичному керівництві наростає паніка, а Москва намагається будь-якою ціною відновити втрачену перевагу, зокрема у сфері безпілотних технологій.

Жданов також звернув увагу, що останні атаки стали не лише масштабнішими, а й тривалішими за часом. За його оцінкою, Росія використовує практично весь доступний арсенал ракет і дронів, який може швидко залучити до ударів. Водночас застосування великої кількості різнорідних засобів ураження створює труднощі з координацією, адже вони відрізняються швидкістю польоту, системами наведення, часом підльоту та залучають різні види авіації.

"А безвихідь у Росії через те, що там чудово розуміють, що ресурси закінчуються, зокрема, бачать дефіцит бюджету. Якщо голова Центробанку РФ відкрито говорить про настільки великі бюджетні проблеми, що наступним етапом буде конфіскація вкладів населення. А Зюганов взагалі з трибуни сказав, що Росія на порозі 1917 року і не можна допустити революції", - підсумував він.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ДСНС повідомила про ракетний удар по аграрному підприємству в Одеській області. Рятувальники ліквідували масштабну пожежу після влучання, пожежа на складах охопила складські приміщення та авто. В результаті атаки одна людина загинула і троє отримали поранення.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер також повідомляв про удари по цивільному судноплавству у Чорному морі. Удар по торговельних суднах призвів до пожежі на суховантажі і евакуації екіпажу. За повідомленням, пошкоджено три цивільні судна, серед загиблих - кухар громадянин Єгипту.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв про балістичний удар по об'єкту цивільної інфраструктури в Кривому Розі. удар по Кривому Рогу спричинив пошкодження будівлі та техніки на місці влучання. За даними місцевої влади, загинуло три людини і понад двадцять осіб отримали поранення, рятувальники ліквідували пожежу.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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