Путін зробив заяву про наступ на Суми: чи існує загроза для міста

Російський диктатор стверджує, що російським військам нібито залишилося 10,5 км до Сум.

https://glavred.net/war/putin-sdelal-zayavlenie-o-nastuplenii-na-sumy-est-li-ugroza-dlya-goroda-10776539.html Посилання скопійоване

Путін назвав відстань до Сум і оприлюднив нові плани Генштабу РФ / Колаж: Главред, фото: скріншот, "Суспільне Суми"

Ключові тези:

Путін заявив, що армія РФ перебуває за 10,5 км від міста Суми

Диктатор заперечує плани щодо політичного захоплення Сумської області

Окупанти нібито наблизилися на відстань до 5 км до околиць Куп’янська

Російські окупаційні війська нібито перебувають за 10,5 км від міста Суми. Про це заявив глава Кремля Володимир Путін в інтерв’ю російському пропагандисту Павлу Зарубіну. За словами Путіна, російські війська продовжують виконувати завдання зі створення так званої "зони безпеки" вздовж державного кордону.

"Нагадаю, що мета російських військ на Сумському та Волчанському напрямках полягає у створенні зони безпеки вздовж наших кордонів. Це завдання було поставлено після вторгнення ЗСУ до Курської області та атак на наші прикордонні райони. До речі, до міста Суми… залишилося десь 10,5 кілометра", - заявив диктатор РФ.

відео дня

Водночас глава Кремля запевнив, що у Росії нібито немає політичних планів щодо захоплення Сум чи області.

"Будь-яких політичних планів щодо цього міста та регіону в цілому у нас немає. Будемо орієнтуватися на пропозиції Міноборони та Генштабу. Війська на цьому напрямку діють активно, рішуче, просуваються швидкими темпами", – сказав він.

​Суми / Інфографіка: Главред ​

Заява Путіна щодо Куп’янська

Окремо Путін прокоментував ситуацію на Куп’янському напрямку. За його словами, армія РФ перебуває за 2,5–5 км від західної околиці Куп’янська.

Господар Кремля також згадав фотографію президента України Володимира Зеленського біля стели міста, зроблену під час візиту в грудні 2025 року.

"Почну з міста Куп’янська, на тлі стели якого представники київського режиму полюбляють влаштовувати фотосесії. Наші війська перебувають на відстані від 2,5 до 4–5 кілометрів від західної межі міста. Противник уже здійснив низку контратак, але успіху не досяг", - заявив глава Кремля.

​Куп’янськ / Інфографіка: Главред ​

Наразі немає незалежного підтвердження озвучених Путіним даних про відстань російських військ до Сум та Куп’янська.

Що насправді відбувається на Сумщині: думка експерта

Військовий експерт Іван Тимочко в ефірі Ранок.LIVE прокоментував заяви Кремля про те, що російські війська нібито перебувають за 10,5 км від Сум і прагнуть створити так звану "зону безпеки".

За словами Тимочка, Путін намагається видати провал наступу в Сумській області за військовий успіх. Початкові плани Росії були набагато масштабнішими. Окупанти розраховували взяти під контроль Сумську область, прорватися в напрямку Київської області та захопити обласний центр. Однак цей задум зазнав краху.

"Вони наступали досить значними силами, але все провалилося. 60-тисячне об’єднання зазнало поразки", - зазначив Тимочко.

Саме через відсутність реальних досягнень Кремль змушений створювати інформаційну картину успіху.

Експерт також звернув увагу, що озвучені російською стороною відстані не відповідають дійсності. За його словами, якщо порівнювати ситуацію з минулим роком, то відстань до адміністративної межі Сум змінилася лише приблизно з 18,5 до 17,5 км. При цьому йдеться саме про межу міста, а не про його центральну частину.

На думку Тимочка, якби російські війська справді наблизилися до Сум на 10 км, ситуація була б значно небезпечнішою. Зокрема, місто опинилося б у зоні масованого обстрілу FPV-дронами та польовою артилерією.

Війна РФ в Україні та плани окупантів - новини

Як писав Главред, у травні речник 8-го корпусу ДШВ Вадим Карпяк заявляв, що російські окупанти хочуть захопити Суми та Харків. Захоплення цих обласних центрів є найближчими завданнями росіян.

У свою чергу, керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко заявив, що у РФ немає сил для захоплення Сум чи Харкова.

Аналітики Інституту вивчення війни писали про те, що російське військове командування п’ятий місяць поспіль поширює неправдиві заяви щодо ситуації на Куп’янському напрямку, створюючи ілюзію наступу там, де його фактично немає. За словами експертів, може скластися хибне враження, ніби російські війська вже захопили Куп’янськ і рухаються далі. Насправді ж росіяни не утримують укріплених позицій у місті, а на його території залишилися лише поодинокі диверсійні групи.

Російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, вже підготував план військових дій на літо 2026 року. Його мета залишається незмінною - повне захоплення Донецької області.

Тим часом президент України Володимир Зеленський затвердив нову 40-денну операцію Служби безпеки України, спрямовану на посилення тиску на країну-агресора.

У війні настав перелом: аналіз Financial Times

Позиції Росії починають слабшати як на фронті, так і в економічній сфері. Про це у своїй колонці для Financial Times пише економічний оглядач Мартін Сандбу.

Удари по нафтопереробних заводах обмежили можливості Росії щодо експорту. Операції проти окупаційного уряду Криму змусили країну-агресора оголосити надзвичайний стан після відключень електроенергії та нестачі палива.

"Аналогічні зміни спостерігаються й щодо відносної економічної потужності Росії та України. Вже давно зрозуміло, що Росія досягла межі своїх економічних можливостей", - зазначає аналітик.

Дефіцитні видатки Москви, можливо, все ще здаються керованими в абсолютних масштабах. Але це тому, що фінансування війни також здійснювалося за рахунок цільового приватного кредитування та запозичень регіональних урядів, що в сукупності підвищує фінансову нестабільність.

Що стосується економіки України, то, незважаючи на постійні атаки Росії, їй вдалося частково компенсувати спад виробництва з 2022 року, і очікується, що цього року вона продовжить зростати. Податкові надходження поступово збільшуються, а очікування бізнесу покращуються.

Таким чином, зміна настроїв відбувається паралельно з реальним переломом на користь України.

"Це створює вікно можливостей для друзів Києва ще більше змінити баланс - шляхом подальшої підтримки України та подальшого обмеження можливостей Росії вести війну.

Інші новини:

Про персону: Іван Тимочко Тимочко Іван - учасник бойових дій, чинний військовослужбовець, голова ради резервістів Сухопутних військ Збройних Сил України, ветеран АТО, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред