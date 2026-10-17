РФ готується бити по Україні новими дронами: експерт пояснив, у чому небезпека

Противник аналізує результати застосування своїх безпілотних систем і продовжує вдосконалювати їхні характеристики.

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Росія може атакувати Україну новими дронами / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Найважливіше із заяв Долинця:

РФ може збільшити швидкість дронів до 750–900 км/год

Досягнення швидкості не менше 750 км/год можливе вже до кінця року

Російські війська працюють над модернізацією реактивних ударних безпілотників, розраховуючи збільшити їхню швидкість до 750–900 км/год.

Як розповів авіаційний експерт Богдан Долинце в ефірі телеканалу"Київ24", противник аналізує результати застосування своїх безпілотних систем і продовжує вдосконалювати їхні характеристики, розширюючи можливості використання.

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"Ворог не стоїть на місці. Він також аналізує ефективність своїх засобів, намагається підвищувати, вдосконалювати та розширювати спектр застосування своїх систем", - зазначив експерт.

Долинце пояснив, що нинішня швидкість російських реактивних дронів, яка становить приблизно 450–650 км/год, може суттєво зрости. Теоретична межа для подібних апаратів оцінюється в 900–1000 км/год, хоча досягти таких показників зможуть не всі моделі.

За оцінкою експерта, вихід на швидкість не менше 750 км/год можливий уже до кінця року. Багато чого залежатиме від ефективності українських безпілотників-перехоплювачів, що застосовуються для знищення повітряних цілей противника.

Окрім збільшення швидкості, російська сторона, як вважає Долинце, посилюватиме захист ударних дронів. Зокрема, йдеться про впровадження технологій, характерних для крилатих ракет: оптичних систем навігації, засобів радіоелектронної боротьби та пристроїв відстрілу теплових пасток.

Експерт попередив, що поява швидших реактивних платформ вимагатиме перегляду підходів до протиповітряної оборони.

"Наступний етап - це швидкісні реактивні ударні платформи зі швидкістю 750, 850, можливо навіть 900 км/год", - підкреслив він.

На думку Долинце, для боротьби з такими цілями необхідно заздалегідь розробляти нові засоби перехоплення на твердому паливі. За своїми завданнями вони мають бути схожими на зенітні або авіаційні ракети та забезпечувати захист за принципом ізраїльської системи "Залізний купол".

Україну атакує ракета-дрон РФ: що кажуть у ЗСУ

Командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука" заявив, що дрони "Герань-4" і "Герань-5" становлять загрозу насамперед для мирних жителів. За його словами, "Герань-5" оснащений боєголовкою масою 90 кг і здатний долати відстань до 1000 км. Основним типом бойового оснащення безпілотника є осколково-фугасна боєголовка, яка може руйнувати будівлі та спричиняти жертви серед цивільного населення.

Удари по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що країна-агресор Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 48 крилатих ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.

Раніше повідомлялося про те, що Київ зазнав балістичного удару. У Дарницькому районі столиці загинули дві людини, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста.

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Про персону: Богдан Долінце Богдан Долінце - український експерт у сфері транспорту та авіаційної галузі. Спеціалізується на питаннях розвитку авіаперевезень, логістики, інфраструктури та паливного забезпечення транспортного сектору. Регулярно коментує ситуацію на ринку авіапалива, тенденції в європейській та світовій авіації, а також вплив геополітичних факторів на перевезення. Виступає у медіа як аналітик із питань функціонування транспортних систем, зокрема в контексті кризових явищ, перебоїв у ланцюгах постачання та змін у попиті на пасажирські й вантажні перевезення. У своїх оцінках приділяє увагу економічним наслідкам для перевізників і пасажирів, а також перспективам адаптації ринку до нових умов.

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