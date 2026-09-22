Дизель злетить до 145 гривень: коли українцям чекати рекордних цін на пальне

Бензин при цьому коштуватиме приблизно на 10 гривень менше за дизельне пальне.

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Якими будуть ціни на пальне в Україні взимку / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головне із заяви експерта:

Дизель у лютому може коштувати 115-120 грн/л

Песимістичний сценарій - 140-145 грн за літр

Бензин буде дешевшим за дизель на 10 грн

Дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 гривень за літр, а за найгіршого розвитку подій - до 140-145 гривень. Такий прогноз озвучив генеральний директор групи компаній Prime Group, паливний експерт Дмитро Льоушкін в етері Новини.Live.

За його словами, позначка в 115–120 грн за літр є "оптимізованим прогнозом". При цьому бензин, за оцінками фахівця, коштуватиме орієнтовно на 10 гривень дешевше за дизель.

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Він додав, що верхня межа в 140-145 гривень стає реальною лише за умови, що український ринок орієнтуватиметься на нинішні європейські цінники.

Льоушкін пояснив, що ключовий вплив на підсумкові цифри на АЗС матимуть вартість нафти, котирування гривні, рівень податків та загальна ситуація на світовому ринку.

"Щоб не наганяти зайвого жаху, я вважаю, що дизель буде по 115-120 гривень за літр десь у лютому. Бо акцизи, бо немає завершення війни - ні однієї, ні іншої (США з Іраном - ред.), бо ми будемо переживати досить важку зиму і відповідати на дії РФ. Це також матиме вплив на світові ціни", - наголосив експерт.

Він також додав, що наразі в Україні тримаються ціни на пальне, які були пів року тому у Європі. І якщо взимку буде рости ціна на пальне, вона зросте до європейських показників, де пікова вартість пального наразі близько 2,8–2,9 євро за літр - 143,91–149,05 грн/літр.

Як змінювалися ціни на бензин / Інфографіка: Главред

Чи можливий дефіцит пального в Україні

Директор спеціальних проєктів НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев говорив, що удари по окремих АЗС не здатні залишити Україну без бензину та дизелю.

За його словами, навіть близько 300 пошкоджених станцій потрібно порівнювати із загальним масштабом українського роздрібного паливного ринку.

Він підкреслив, що до повномасштабної війни в Україні діяло близько 6,5 тисячі АЗС. При цьому нинішня статистика стосується саме пошкоджених, а не повністю знищених об’єктів, і значна частина з них уже повернулася до роботи.

"Тому про який загальноукраїнський дефіцит може йти мова?" - наголосив Рябцев.

Ціни на пальне - останні новини

Як повідомляв Главред, засновник групи компаній Prime Дмитро Льоушкін говорив, що зараз на значній кількості українських АЗК літр дизельного палива продається за ціною 99,90 грн. Однією з причин такої вартості є обмеження обладнання - деякі паливні колонки спочатку не були розраховані на відображення ціни, що складається з трьох цифр.

Експерт також наголошував, що якщо ситуація на світовому ринку стабілізується на нинішньому рівні, ціни в Україні можуть становити близько 105 грн/л за дизель та 92-94 грн/л за бензин.

Водночас експерт нафтогазової галузі, президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук казав, що дизельне паливо в Україні впритул наблизилося до позначки 100 гривень за літр, а швидкого перелому в ціновій ситуації найближчим часом чекати не варто.

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Про персону: Дмитро Льоушкін Дмитро Льоушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного і партнерського транспорту у 2015 році.

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