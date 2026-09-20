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Загроза для всієї України: "Флеш" попередив про нову небезпеку атак РФ

Анна Косик
20 вересня 2026, 14:41
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Незабаром ворог може по-новому керувати дронами та ракетами. Україна поки що протидіяти цьому не зможе.
Загроза для всієї України: 'Флеш' попередив про нову небезпеку атак РФ
Україна зможе протидіяти новій потенційній загрозі, але не одразу / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з YouTube

Що сказав Бескрестнов:

  • РФ, найімовірніше, зможе запустити супутники власного аналогу Starlink
  • Окупанти зможуть керувати ракетами і дронами онлайн через супутники
  • Україна може захиститися від нової загрози шляхом створення системи РЕБ

Країна-агресорка Росія спробувала вивести супутники власного аналогу Starlink на орбіту. Хоча поки що ворогу не вдалося це зробити, та розслаблятися українцям не варто.

Про це заявив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, росіяни допрацюють двигуни і супутники "Рассвет" таки вийдуть на потрібні орбіти.

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"Росія це космічна держава, і цілком імовірно, що якась ракета "Ангара" одним запуском "неочікувано" виведе на орбіту половину супутникового угруповання Рассвет", - попередив він.

Це дасть ворогу можливість керувати "Шахедами" та ракетами онлайн через супутники. Це буде величезною проблемою для українців.

Реактивний
Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"Ні, це навіть не проблема, це буде маленька катастрофа. Зараз ми маємо проблему з РЕБ проти МЕШ. Рік ніхто не займався цім питанням. Потім так само буде з "Рассветом"", - наголосив "Флеш".

Щоб запобігти катастрофі, Україна повинна ще до моменту появи супутників "Рассвет" розробити систему РЕБ та закрити нею всі ключові об’єкти інфраструктури.

"І кажу відразу, все це не буде дешево і швидко", - додав експерт.

Тривожний прогноз атак на зиму

Главред писав, що за словами авіаційного експерта та аналітика Костянтина Криволапа, ситуація в Україні взимку може бути складною через можливість нових російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Підстав для оптимістичного сценарію наразі немає.

З технічного погляду Україна могла підготуватися до зими краще, ніж у 2022 році. Водночас багато залежатиме від спроможностей Росії завдавати ударів і від можливостей України протистояти їм.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що Росія ввечері 19 вересня атакувала Київщину. Внаслідок атаки загинули четверо людей, серед них троє дітей та жінка - мама двох жертв.

Напередодні того ж дня російські війська атакували Кривий Ріг безпілотником. Унаслідок удару зайнялися продуктові склади. Внаслідок атаки постраждалих не було.

Раніше, 19 вересня, російські війська атакували Дніпро. На місці удару виникла пожежа. Внаслідок атаки постраждав торговельний центр "Новий континент", є постраждалі.

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Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш"

Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій".

З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

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