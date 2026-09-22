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ЗМІ повідомили про смерть Людмили Янукович: як жила перша леді "втікача"

Олена Кюпелі
22 вересня 2026, 15:07
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Людмила Янукович пережила смерть сина, втечу з України та зраду свого чоловіка.
Людмила Янукович, ймовірно, померла у Росії
Людмила Янукович, можливо, померла в РФ / Колаж "Главред", фото "Інше ТВ", ЗМІ

Вчора, 21 вересня, стало відомо, що колишня дружина екс-президента України Віктора Януковича, який перебуває в бігах, 76-річна Людмила Янукович, ймовірно, померла в червні в Росії. Про це повідомило Телебачення Торонто.

Перша леді України за часів президентства "легітимного" Віктора Януковича завжди залишалася однією з найзакритіших постатей в українській політиці, а її особисте життя - предметом постійного інтересу.

Шлюб з Віктором Януковичем: формальний союз і окреме життя

Віктор Янукович і Людмила познайомилися ще в молодості в Єнакієвому. Їхній шлюб тривав десятиліттями, проте з часом стосунки змінилися.

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Незважаючи на офіційний статус подружжя, відомо, що вони фактично жили окремо. Крім того, ЗМІ ще тоді писали, що у Януковича була цивільна партнерка.

Проте розлучення не було оформлено - формально вони залишалися сім’єю, а сам Янукович мешкав зі своєю хатньою робітницею.

Віктор та Людмила Янукович із дітьми
Віктор і Людмила Янукович із дітьми / Фото КП

Хто така Людмила Янукович

Людмила Янукович народилася 1949 року в Єнакієвому. Пізніше вона здобула освіту інженера-будівельника й працювала на промисловому підприємстві.

Людмила Янукович на Майдані
Людмила Янукович на Майдані / Фото УНІАН

Широку популярність здобула у 2004 році після резонансного виступу під час Помаранчевої революції. Тоді її фраза про "наколоті" апельсини стала мемом. З неї не сміялися лише ліниві, настільки абсурдними були її висловлювання.

Людмила Янукович із дітьми
Людмила Янукович із дітьми / Фото УНІАН

Діти та сімейні трагедії Людмили Янукович

У Віктора та Людмили Януковичів було двоє синів: Олександр і Віктор. Старший син Олександр став бізнесменом, а молодший - народним депутатом. Він славився своїм розкішним способом життя.

Головною трагедією Людмили Янукович стала загибель молодшого сина: він загинув у 2015 році в терористичній Росії на Байкалі, провалившись під лід на автомобілі.

22 березня з’явилися суперечливі повідомлення про загибель Януковича-молодшого на озері Байкал у Росії.

Могила Віктора Януковича у Криму
Могила Віктора Януковича в Криму / Фото КП

Російські ЗМІ з посиланням на МНС Росії стверджували, що в ДТП на Байкалі загинув москвич Віктор Давидов, якому, так само як і Януковичу-молодшому, було 33 роки. Водночас ті самі джерела вказували, що прізвище "Давидова" до укладення шлюбу з Віктором Федоровичем Януковичем мала його дружина Людмила Янукович. 23 березня Партія регіонів офіційно підтвердила загибель сина колишнього президента України Віктора Януковича.

Ця втрата сильно вплинула на всю родину і фактично стала переломним моментом у житті Людмили.

Людмила Янукович на кладовищі
Людмила Янукович на кладовищі / Фото з відкритих джерел

Де жила Людмила Янукович після 2014 року

Після втечі Віктора Януковича з України у 2014 році сам експрезидент переїхав до Росії. Людмила, за даними ЗМІ, жила окремо - у Криму.

Вона практично зникла з публічного простору й не давала інтерв’ю.

Тепер же низка ЗМІ повідомила про те, що цього літа вона померла в РФ.

Раніше "Главред" дізнався, що колишній президент України тепер проживає в країні-агресорі Росії, вже має нове "Межигір’я" і навіть нове ім’я в паспорті.

Автор розслідування Анатолій Остапенко розповів, що завдяки аналізу російських державних реєстрів, витоків баз даних, відомостей про авіаперельоти, телефонних номерів та публікацій у соцмережах вдалося встановити, що Янукович тепер користується документами на ім’я Олега Миколайовича Леонова.

Також у втікача є новий елітний будинок у Сочі. Цей об’єкт перебуває під цілодобовою посиленою охороною співробітників Федеральної служби охорони РФ.

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Про особу: Людмила Янукович

Людмила Янукович - колишня українська інженерка, яка обіймала посаду першої леді України з 2010 по 2014 рік, будучи дружиною президента Віктора Януковича. У 1971 році Людмила вийшла заміж за Віктора Януковича. У лютому 2017 року Віктор Янукович заявив, що вони розлучилися після 45 років шлюбу. У них було двоє синів, Олександр і Віктор; молодший Віктор був депутатом Верховної Ради України з 2006 по 2014 рік і загинув у 2015 році.

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