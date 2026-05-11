Путін натякнув на завершення війни: в ISW розкрили, на кого націлені подібні заяви

Аналітики зазначають, що Путін не дав жодних вказівок на те, що він має намір припинити війну.

Чи справді війна в Україні скоро закінчиться / Колаж: Главред, фото: wikipedia, скріншот

Головне з новини:

Путін імітує "завершення" війни

ISW фіксує максималістські цілі Кремля

Риторика спрямована на внутрішню аудиторію

Російський диктатор Володимир Путін знову спробував створити ілюзію "близького завершення" війни, хоча його власні заяви та дії Кремля свідчать про протилежне. На це звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни, які проаналізували риторику російського лідера після пресконференції 9 травня.

Під час спілкування з журналістами Путін, відповідаючи на запитання про можливу участь Заходу в українських ударах по території РФ, заявив, що "це питання добігає кінця". Російські державні медіа одразу подали цю фразу так, ніби йдеться про завершення війни, хоча сам Путін не озвучив жодних сигналів про готовність припинити агресію.

Аналітики наголошують, що реальні меседжі Кремля - протилежні. Путін пояснив відсутність техніки на параді тим, що війська нібито мають "зосередитися на остаточному розгромі України". Це, за оцінкою ISW, демонструє незмінність максималістських цілей Москви - від капітуляції українського уряду до повного підпорядкування країни.

Крім того, Путін повторив свою вимогу проводити будь-які переговори із президентом України Володимиром Зеленським виключно в Москві, фактично відкидаючи можливість зустрічі на нейтральній території.

В ISW вважають, що така риторика спрямована передусім на внутрішню аудиторію.

"Ймовірно, Кремль грає на почуттях своєї внутрішньої аудиторії, яка все більше відчуває наслідки більш ніж чотирирічної війни та нездатності Росії відбити українські удари на великі відстані", - підкреслюють аналітики.

На які міста націлений новий наступ РФ - думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Україна входить у літній період із розумінням: попри значні втрати та невдачу весняного наступу, Росія не відмовляється від спроб розширення бойових дій.

За його оцінкою, найбільш напруженою залишається ситуація на Донеччині. Зокрема, на Краматорсько-Слов’янському, Покровському та Костянтинівському напрямках РФ може намагатися прорвати українську оборону. Окремі ризики також зберігаються на Запорізькому напрямку, особливо в районі Гуляйполя.

Жданов підкреслює, що Росія вже активно залучає значну частину своїх резервів, однак зберігає потенціал приблизно у 700 тисяч військових, що дозволяє їй продовжувати тиск одразу на кількох ділянках фронту. Водночас, на його думку, досягнення стратегічного прориву для російських військ залишається вкрай складним завданням.

Перемир'я між РФ та Україною - останні новини

Як писав Главред, ввечері 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про досягнення домовленості про триденне перемир'я між Україною та Росією з 9 по 11 травня та обмін полоненими у форматі "1000 на 1000". За його словами, ініціатива була запропонована ним особисто, і обидві сторони погодилися на припинення вогню.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь у переговорному процесі за посередництва США та наголосив на пріоритеті звільнення українських військовополонених.

Дональд Трамп вважає, що перемир'я між Росією та Україною може тривати й після 11 травня.

"Можливо. Було б добре. Я б хотів, щоб це припинилося. Росія та Україна — це найгірше, що сталося з часів Другої світової війни з точки зору людських втрат. 25 000 молодих солдатів щомісяця. Це божевілля. Тож цілком може бути", — сказав він.

10 травня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що Росія знову порушила перемир'я. З початку доби окупанти 60 разів атакували позиції Сил оборони.

Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW) Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

