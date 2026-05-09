РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

Що відомо:
- РФ накопичує сили та техніку у Покровську
- РФ перекинула у Покровськ 90-ту танкову дивізію
РФ перекинула у Покровськ 90-ту танкову дивізію. Про це заявляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Росіяни використовують Покровськ для накопичення сил та техніки. До того ж вони намагаються прорватися та обійти позиції ЗСУ у Гришиному. Захоплення цього населеного пункту нині є основною ціллю окупантів. На цьому напрямку діють декілька різних російських бригад.
"Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі, інша – оминати Гришине відкритим полем та рухатися на північ, у бік Василівки. Сили оборони уражали ворога з усіх наявних засобів – з допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також і зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.
Російські окупанти намагалися прорватися у південну частину Гришиного. Вони наблизились до укриття, де перебували українські захисники. Наши воїни ліквідували спершу одного російського піхотинця, а потім іншого.
Втрати РФ
Загалом з початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також були знищені та пошкоджені понад 40 одиниць різної техніки. Частину гармат Сили оборони разили у Покровську.
У Мирнограді росіяни розгортають пункти управління, використовуючи населений пункт як "міст" для прориву у напрямку Родинського.
"На цьому напрямку з початку травня лише 38 ОБрМП уразила 11 одиниць артилерійської техніки", - йдеться у повідомленні.
Ситуацію на фронті - новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".
На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.
Інші новини:
- Захисники Азовсталі патрулюють Маріуполь: з'яились перші кадри
- РФ зібрала 106 тисяч окупантів на одному напрямку: Сирський розкрив плани ворога
- Ситуація загострюється: ворог просунувся на двох ключових ділянках фронту
Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України
Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред