РФ перекинула 90-ту танкову дивізію на гарячий напрямок - ДШВ

Ангеліна Підвисоцька
9 травня 2026, 13:24
Російські окупанти використовують Покровськ для накопичення сил та техніки.
РФ перекидає сили у Покровськ / колаж: Главред, фото: 38-а окрема бригада морської піхоти, facebook.com/GeneralStaff.ua

Що відомо:

  • РФ накопичує сили та техніку у Покровську
  • РФ перекинула у Покровськ 90-ту танкову дивізію

РФ перекинула у Покровськ 90-ту танкову дивізію. Про це заявляє 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Росіяни використовують Покровськ для накопичення сил та техніки. До того ж вони намагаються прорватися та обійти позиції ЗСУ у Гришиному. Захоплення цього населеного пункту нині є основною ціллю окупантів. На цьому напрямку діють декілька різних російських бригад.

"Тривалий час ворожа піхота намагалася просуватися безпосередньо у селищі, інша – оминати Гришине відкритим полем та рухатися на північ, у бік Василівки. Сили оборони уражали ворога з усіх наявних засобів – з допомогою артилерії, авіації та FPV-дронів, а також і зі стрілецької зброї", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти намагалися прорватися у південну частину Гришиного. Вони наблизились до укриття, де перебували українські захисники. Наши воїни ліквідували спершу одного російського піхотинця, а потім іншого.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Втрати РФ

Загалом з початку травня підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу ДШВ ліквідували та поранили 329 росіян. Також були знищені та пошкоджені понад 40 одиниць різної техніки. Частину гармат Сили оборони разили у Покровську.

У Мирнограді росіяни розгортають пункти управління, використовуючи населений пункт як "міст" для прориву у напрямку Родинського.

"На цьому напрямку з початку травня лише 38 ОБрМП уразила 11 одиниць артилерійської техніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, російські війська активізували штурмові дії у напрямку Костянтинівки та намагаються закріпитися на підступах до міста, зазначив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Загальна ситуація на фронті залишається складною, і найближчим часом можливе загострення бойових дій у районі Добропілля на Донеччині, зазначив лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс".

На Куп’янському напрямку обстановка є однією з найнапруженіших і за останні місяці суттєво погіршилася. Російські сили продовжують наступальні спроби, прагнучи просунутися до Куп’янська та відтіснити українські підрозділи за річку Оскіл, повідомив речник об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Про джерело: Десантно-штурмові війська Збройних сил України

Десантно-штурмові війська Збройних сил України - окремий рід військ у складі Збройних сил України, призначений діяти як повітряний десант, а також для виконання бойових завдань у тактичному та оперативному тилу ворога. До складу військ входять повітрянодесантні, аеромобільні та штурмові частини, пише Вікіпедія.

