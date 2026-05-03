Сумська публічно висловилася щодо конфлікту з сестрою: "Мене не запрошувала"

Ви дізнаєтеся:
- У яких стосунках Ольга та Наталія Сумські
- Чому Наталія Сумська не запросила сестру на ювілей
Відома українська актриса Ольга Сумська публічно висловилася про стосунки зі своєю сестрою Наталією. Нещодавно Сумська-старша відсвяткувала 70-річний ювілей. В ефірі "Ранок у великому місті" Ольга зізналася, що не отримала запрошення.
Сумська-молодша вирішила першою зробити крок назустріч і привітала свою сестру з важливою датою. Раніше на своїй сторінці вона опублікувала архівне фото з родичкою в зовсім юному віці, супроводивши його теплими словами.
"З ювілеєм!", — написала Ольга, позначивши Наталю.
Незважаючи на публічне звернення, стосунки між сестрами все ще не потеплішали. Сумська-молодша зізналася, що сподівається на відновлення спілкування в майбутньому.
"Вона мене не запрошувала, але я привітала. Тому що я пам'ятаю, що це така велична дата, і, можливо, колись наші сімейні шляхи перетнуться", — висловилася Ольга Сумська.
Причини конфлікту Ольги та Наталії Сумських
Конфлікт у родині Сумських загострився після 2022 року через позицію дочки Ольги, Антоніни Паперної, яка залишилася в Росії і зберігає мовчання щодо війни, що викликало різке неприйняття з боку Наталії Сумської та її сина В'ячеслава Хостікоєва. У лютому 2025 року ситуація почала змінюватися на краще — актриса заявила, що їхні стосунки зі старшою сестрою почали налагоджуватися.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що LELEKA офіційно вирушила до Відня для участі в Євробаченні. На пероні вокзалу співачка влаштувала імпровізований виступ, виконавши фрагмент конкурсної композиції "Ridnym", а також розкрила, хто вийде з нею на сцену Євробачення.
Також LELEKA привідкрила завісу таємниці над своєю підготовкою до Євробачення 2026, представивши деталі майбутнього номера. Артистка поділилася ексклюзивними кадрами з-за лаштунків, показавши, як проходять її репетиції.
Вас може зацікавити:
- LELEKA вперше показала, як виступатиме на Євробаченні 2026: "Час відкрити завісу"
- Мрію обійняти: Сумська висловилася про дочку з РФ
- LELEKA вийде на сцену Євробачення 2026 не одна: артистка розкрила головну інтригу
Про особу: Ольга Сумська
Ольга Сумська — українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред