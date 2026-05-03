Сумська публічно висловилася щодо конфлікту з сестрою: "Мене не запрошувала"

Актриса привітала Наталію Сумську з 70-річчям.

Ольга Сумська — конфлікт із Наталією Сумською

Відома українська актриса Ольга Сумська публічно висловилася про стосунки зі своєю сестрою Наталією. Нещодавно Сумська-старша відсвяткувала 70-річний ювілей. В ефірі "Ранок у великому місті" Ольга зізналася, що не отримала запрошення.

Сумська-молодша вирішила першою зробити крок назустріч і привітала свою сестру з важливою датою. Раніше на своїй сторінці вона опублікувала архівне фото з родичкою в зовсім юному віці, супроводивши його теплими словами.

Ольга Сумська привітала сестру

"З ювілеєм!", — написала Ольга, позначивши Наталю.

Незважаючи на публічне звернення, стосунки між сестрами все ще не потеплішали. Сумська-молодша зізналася, що сподівається на відновлення спілкування в майбутньому.

"Вона мене не запрошувала, але я привітала. Тому що я пам'ятаю, що це така велична дата, і, можливо, колись наші сімейні шляхи перетнуться", — висловилася Ольга Сумська.

Причини конфлікту Ольги та Наталії Сумських

Конфлікт у родині Сумських загострився після 2022 року через позицію дочки Ольги, Антоніни Паперної, яка залишилася в Росії і зберігає мовчання щодо війни, що викликало різке неприйняття з боку Наталії Сумської та її сина В'ячеслава Хостікоєва. У лютому 2025 року ситуація почала змінюватися на краще — актриса заявила, що їхні стосунки зі старшою сестрою почали налагоджуватися.

Про особу: Ольга Сумська Ольга Сумська — українська актриса і телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

