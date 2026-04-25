Нові загиблі і поранені: РФ повторно атакувала Дніпро

Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки.

РФ повторно атакувала Дніпро

Що відомо:

РФ повторно атакувала Дніпро

Внаслідок атаки є загиблі

Загалом уже відомо про кілька десятків постраждалих

Російські окупанти завдали повторних ударів по Дніпру. Зафіксовано влучання "Шахеда" у житловий будинок. Це підтвердив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Вже відомо щонайменше про 7 постраждалих.

"Росіяни знову ударили по Дніпру. І знову пошкоджений житловий будинок. Семеро людей дістали поранень. Медики надають їм усю необхідну допомогу", - йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук додав, що внаслідок другої атаки загинула одна людина.

Мер міста Борис Філатов наголосив, що росіяни вдарили по Дніпру 10 крилатими ракетами та 84 дронами. В обласному центрі є багато руйнувань.

"Загалом побито щонайменше 27 будинків, два дитячі садочки та амбулаторія. Там потрощені не лише майже 1,5 тисячі вікон, плюс покрівлі та ліфтові шахти. Подекуди зруйновані й цілі поверхи", - зазначив він.

Внаслідок атаки поранені десятки людей. У них різані рани, осколкові поранення, переломи та опіки.

Ганжа додав, що серед поранених є двоє дітей - 9-річний хлопчик та 17-річна дівчинка. Дівчина перебуває у стані середньої тяжкості.

Масована атака РФ 25 квітня - що відомо

Як повідомляв Главред, основний удар припав на Дніпро та Харків. Також під атакою були Київщина, Одещина, Миколаївщині та Черкащина.

Ворог атакував Дніпро ударними безпілотниками, а також балістичними і крилатими ракетами. Є багато поранених та загиблих. Під завалами ще можуть бути люди.

У Харкові зафіксовано влучання у кількох районах міста. Внаслідок удару по Харківщині загинула жінка, також відомо про двох постраждалих, серед яких півторарічний хлопчик.

У Білій Церкві виникла пожежа та сильне задимлення. Жителів просять закрити вікна та обмежити перебування на вулиці. На Одещині постраждали двоє людей, пошкоджено житлову забудову та припортову територію.

Володимир Зеленський зазначив, що вже відомо щонайменше про 4 загиблих та понад 30 постраждалих. У Дніпрі під завалами можуть бути люди.

Про персону: Борис Філатов Борис Філатов - український журналіст, адвокат, бізнесмен, політик. Міський голова Дніпра з 2015 року. Народний депутат Верховної Ради України VIII скликання, позафракційний (2014—2015). Один з лідерів і засновників політичної партії "Пропозиція". Кандидат юридичних наук (1997), пише Вікіпедія.

