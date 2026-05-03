РФ вдарила балістикою по обласному центру: кількість поранених зросла - деталі

Інна Ковенько
3 травня 2026, 10:27оновлено 3 травня, 12:26
РФ вдарила балістикою по Миколаєву
  • Зранку 3 травня ворог атакував Миколаїв балістичною ракетою
  • Наразі відомо про двох постраждалих
  • Наслідки атаки уточнюються

Зранку 3 травня, окупаційні війська РФ вдарили балістикою по Миколаєву. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Станом на зараз внаслідок удару балістики по місту двоє постраждалих, надається вся необхідна медична допомога, - йдеться у повідомленні.

Згодом Кім додав, що станом на 12:00 госпіталізовано 5 людей: трьох чоловіків та двох жінок. Пораненим надається необхідна медична допомога.

Вибух в пролунав близько 8:43. Уже за кілька хвилин було чутно повторний вибух, повідомляв мер міста Олександр Сєнкевич.

Главред раніше писав, що в ніч на 3 травня окупанти знову атакували Одеську область. Під ударом була цивільна та портова інфраструктура регіону. Внаслідок атаки РФ загинули дві людини, ще п'ятеро людей зазнали поранень.

Нагадаємо, 2 травня, російські окупанти завдали ударів дронами по Харкову. Внаслідок ворожої атаки постраждали три людини. Зафіксовано кілька прильотів у різних частинах міста.

Крім того, Тернопіль 1 травня зазнав масованої атаки понад 50 дронами типу "Шахед". У місті пролунало понад 20 вибухів.

Про персону: Віталій Кім

Віталій Олександрович Кім - український підприємець і політик корейського походження. З 25 листопада 2020 року - голова Миколаївської обласної військової адміністрації, пише Вікіпедія.

Під час повномасштабного вторгнення РФ на Україну росіяни вдарили по будівлі Миколаївської ОВА. Це сталося 29 березня 2022 року. Тоді внаслідок удару крилатою ракетою обвалилася центральна частина будівлі, де знаходився і кабінет Миколи Кіма. У момент "прильоту" його в будівлі не було, проте жертв уникнути не вдалося - загинула 31 людина.

У Віталія Кіма є дружина - Юлія. Також у нього є троє дітей - дочки Євгенія та Олександра, син Руслан. 6 березня 2022 року голову Миколаївської ОВА було нагороджено орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

